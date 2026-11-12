Novaya Gazeta: ६ पत्रकारांची हत्या, ३३ वर्षांचा संघर्ष; रशियातील शेवटचे मोठे स्वतंत्र वृत्तपत्रही बंद

Moscow: स्वतंत्र पत्रकारितेचा पुरस्कार करणाऱ्या माध्यमांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असताना आता रशियातून आणखी एक वाईट बातमी आली आहे. रशियात सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारितेला मोठा धक्का बसला आहे. भ्रष्टाचार, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि सरकारी गैरव्यवहार उघड करणारे ‘नोवाया गॅझेटा’ हे वृत्तपत्र अखेर बंद झाले आहे..तब्बल ३३ वर्षे पत्रकारिता केल्यानंतर ९ नोव्हेंबरला या वृत्तपत्राने मॉस्कोमधील कार्यालय बंद करत असल्याची घोषणा केली. या काळात वृत्तपत्राच्या सहा पत्रकारांची हत्या झाली. पुतीन सरकारकडून येत असलेला दबाव आणि वाढत्या निर्बंधांमुळे काम करणे अशक्य झाल्याचे वृत्तपत्राने म्हटले आहे. ३३ वर्षांचा संघर्ष अखेर थांबला‘नोवाया गॅझेटा’ची स्थापना १९९३ मध्ये झाली होती. सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर रशियात स्वतंत्र पत्रकारितेला नवी संधी मिळत असताना या वृत्तपत्राची सुरुवात झाली. सरकारी भ्रष्टाचार, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि चेचन्या युद्धातील अत्याचार यावर अनेक महत्त्वाचे वृत्तांत या वर्तमानपत्राने प्रसिद्ध केले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Trump Immigration Policy : ट्रम्प यांची भूमिका अचानक बदलली! स्थलांतरितांना देशाबाहेर काढण्याचे धोरण कठोर असल्याची कबुली; भारत-पाकिस्तान अणुयुद्धाबाबतही पुन्हा मोठा दावा.या वृत्तपत्राचे माजी संपादक दिमित्री मुरातोव यांना २०२१ मध्ये शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला होता. त्यांनी हा पुरस्कार वृत्तांकन करताना हत्या झालेल्या सहा पत्रकारांना समर्पित केला होता. त्यामध्ये प्रसिद्ध पत्रकार अॅना पोलितकोव्हस्काया यांचाही समावेश होता. २००६ मध्ये मॉस्कोत अॅना यांची त्यांच्या घराबाहेर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती..Sonia Gandhi Health Journey: कर्करोगाशी दोनदा झुंज देताना हादरले होते ;सोनिया गांधी यांनी आत्मचरित्रातून उलगडला आजारपणाचा संघर्ष .रशियन सरकारचा दबाव कसा वाढला?रशियाने २०२२ मध्ये युक्रेनवर पूर्ण क्षमतेने आक्रमण केल्यानंतर स्वतंत्र माध्यमांवरील निर्बंध वाढले. ‘नोवाया गॅझेटा’लाही त्याचा फटका बसला. वृत्तपत्राची वेबसाईट बंद करण्यात आली. छपाईचे काम बंद पडले. माध्यम म्हणून असलेली नोंदणी रद्द करण्यात आली. वाचकांकडून आर्थिक मदत स्वीकारण्याचा मार्गही बंद झाला. याशिवाय, वृत्तपत्राला परदेशी प्रभावाखालील संस्था म्हणून घोषित करण्यात आले. त्याच्या संपादक आणि पत्रकारांनाही सरकारी कारवाईचा सामना करावा लागला. ऑक्टोबरमध्ये कार्यालय रिकामे करण्याची नोटीस मिळाल्यानंतर वृत्तपत्राने कामकाज बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला..‘आम्हाला काम थांबवण्यास भाग पाडले’३० ऑक्टोबरला प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात वृत्तपत्राने रशियन सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांवर गंभीर आरोप केले. ‘सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांनी आमच्या संपादकीय टीमला काम थांबवण्यास भाग पाडले,’ अशी भूमिका वृत्तपत्राने मांडली. ९ नोव्हेंबरला पत्रकारांनी कार्यालयातील सामान आवरले. भिंतींवर लावलेली हत्या झालेल्या सहकाऱ्यांची छायाचित्रे खाली उतरवली. एवढेच नव्हे तर कार्यालयाबाहेर वृत्तपत्राच्या नावाच्या जागी ‘इथे नोवाया गॅझेटा राहत होते’ असे लिहिलेला बोर्ड लावण्यात आला. वृत्तपत्राचे संपादक सर्गेई सोकोलोव्ह यांनी भविष्यात पुन्हा काम सुरू करण्याची आशा व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, रशियन सरकारचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी माध्यमे बंद होणे आणि नवी माध्यमे सुरू होणे ही सामान्य प्रक्रिया असल्याचे म्हटले आहे..स्वतंत्र पत्रकारितेसमोर मोठे आव्हान‘नोवाया गॅझेटा’ बंद झाल्याने रशियातील स्वतंत्र पत्रकारितेसमोरील अडचणी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. या वृत्तपत्रातील काही पत्रकारांनी २०२२ मध्येच रशिया सोडून परदेशात ‘नोवाया गॅझेटा युरोप’ हे स्वतंत्र माध्यम सुरू केले होते. तेथून रशियातील घडामोडींवर वृत्तांकन केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.