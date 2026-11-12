ग्लोबल

Novaya Gazeta: ६ पत्रकारांची हत्या, ३३ वर्षांचा संघर्ष; रशियातील शेवटचे मोठे स्वतंत्र वृत्तपत्रही बंद

Russia's Novaya Gazeta shuts after 33 years amid state pressure: भ्रष्टाचार आणि मानवी हक्कांवरील वृत्तांकनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या नोवाया गॅझेटाने सरकारी यंत्रणांच्या वाढत्या दबावाचा आरोप करत मॉस्कोमधील कार्यालय बंद करत असल्याची घोषणा केली आहे.
Russia's Novaya Gazeta shuts after 33 years amid state pressure

Russia's Novaya Gazeta shuts after 33 years amid state pressure

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Moscow: स्वतंत्र पत्रकारितेचा पुरस्कार करणाऱ्या माध्यमांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असताना आता रशियातून आणखी एक वाईट बातमी आली आहे. रशियात सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणाऱ्या स्वतंत्र पत्रकारितेला मोठा धक्का बसला आहे. भ्रष्टाचार, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि सरकारी गैरव्यवहार उघड करणारे ‘नोवाया गॅझेटा’ हे वृत्तपत्र अखेर बंद झाले आहे.

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