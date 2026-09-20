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Moscow Drone Attack : रशियाची राजधानी हादरली! मॉस्कोवर युक्रेनच्या १००० ड्रोनचा हल्ला, ऑइल रिफायनरीलाही फटका, दोन ठार

युक्रेनने मॉस्को आणि आसपासच्या भागांना लक्ष्य करत 1,000 हून अधिक ड्रोनचा मोठा हल्ला केल्याचा दावा रशियन अधिकाऱ्यांनी केला आहे. रशियाच्या संरक्षण यंत्रणेनुसार, देशभरात युक्रेनकडून डागण्यात आलेले 1,600 हून अधिक ड्रोन
Russia Ukraine War

Russia Ukraine War

Yashwant Kshirsagar
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रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध अधिक तीव्र होत असल्याचे चित्र आहे. युक्रेनने रशियाची राजधानी मॉस्को आणि आसपासच्या भागांना लक्ष्य करत आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या ड्रोन हल्ल्यांपैकी एक केल्याचा दावा रशियन अधिकाऱ्यांनी केला आहे. या हल्ल्यात १००० हून अधिक ड्रोनचा वापर झाल्याचे सांगण्यात येत असून, दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच मॉस्कोतील प्रमुख तेल शुद्धीकरण कारखान्याचेही नुकसान झाले आहे.

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