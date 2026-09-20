Moscow Drone Attack : रशियाची राजधानी हादरली! मॉस्कोवर युक्रेनच्या १००० ड्रोनचा हल्ला, ऑइल रिफायनरीलाही फटका, दोन ठार

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध अधिक तीव्र होत असल्याचे चित्र आहे. युक्रेनने रशियाची राजधानी मॉस्को आणि आसपासच्या भागांना लक्ष्य करत आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या ड्रोन हल्ल्यांपैकी एक केल्याचा दावा रशियन अधिकाऱ्यांनी केला आहे. या हल्ल्यात १००० हून अधिक ड्रोनचा वापर झाल्याचे सांगण्यात येत असून, दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच मॉस्कोतील प्रमुख तेल शुद्धीकरण कारखान्याचेही नुकसान झाले आहे. .रशियात तीन दिवसांच्या संसदीय निवडणुकीच्या मतदानाचा शेवटचा दिवस असतानाच हा मोठा ड्रोन हल्ला झाला. रशियन संरक्षण यंत्रणेनुसार, देशभरात युक्रेनकडून डागण्यात आलेले 1600 हून अधिक ड्रोन हवेतच पाडण्यात आले. यापैकी सुमारे 450 ड्रोन मॉस्कोच्या दिशेने येत होते, अशी माहिती मॉस्कोचे महापौर सेर्गेई सोबयानिन यांनी दिली. या हल्ल्यामुळे विमानतळांच्या कामकाजावरही काही काळ परिणाम झाल्याचे सांगण्यात आले..Russia-Ukraine War: रशियावर युक्रेनचा ड्रोन हल्ल्यांचा कहर! ८२२ ड्रोन, भीषण आग अन् ६ जणांचा मृत्यू... मॉस्कोवर मोठा हल्ला.या हल्ल्यात एका 44 वर्षीय महिलेसह एका वृद्ध पुरुषाचा मृत्यू झाला. मॉस्को परिसरातील एका 21 मजली निवासी इमारतीवर ड्रोन कोसळल्यानंतर भीषण आग लागली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आपत्कालीन पथकांनी तातडीने कारवाई करत 400 हून अधिक नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवले, अशी माहिती मॉस्को प्रांताचे राज्यपाल अँड्रे वोरोब्योव्ह यांनी दिली..युक्रेनकडून गेल्या काही महिन्यांपासून रशियाच्या ऊर्जा आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या ड्रोन हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे. रशियाच्या इंधन उत्पादन क्षमतेवर परिणाम करून त्याच्या युद्धाशी संबंधित आर्थिक क्षमतेवर दबाव आणणे हा या हल्ल्यांचा उद्देश असल्याचे युक्रेनच्या कारवाईच्या संदर्भात विश्लेषकांकडून सांगितले जाते..Saudi Arabia Drone Attack : मुस्लिमांसाठी पवित्र मक्कावर ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न ; सौदीने हवेतच केले नष्ट, भारताने व्यक्त केली चिंता.ताज्या हल्ल्यात मॉस्को ऑइल रिफायनरीच्या परिसरात ड्रोन कोसळल्याने मोठे नुकसान झाल्याचे रशियन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. घटनास्थळी अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन यंत्रणा कार्यरत आहेत. या घटनेत रिफायनरीमध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. यापूर्वीही या तेल शुद्धीकरण कारखान्यावर ड्रोन हल्ले झाल्याचा दावा रशियाने केला आहे..दरम्यान, रशिया आणि युक्रेनने एकमेकांच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ले न करण्याबाबत सहमती दर्शवल्याचा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता. मात्र, त्यानंतर काही दिवसांतच रशियाच्या महत्त्वाच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला लक्ष्य करण्यात आल्याने या कथित कराराच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.