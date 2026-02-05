Russia–US New START Expiry Explained: भयानक इशारा! रशिया–अमेरिका अणु करार संपला, जग पुन्हा न्यूक्लिअर धोक्याच्या उंबरठ्यावर

आज ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील अण्वस्त्र नियंत्रणावरील शेवटचा प्रमुख करार संपुष्टात आला आहे. नवीन START (नवीन धोरणात्मक शस्त्रे कमी करण्याचा करार) कालबाह्य झाल्याने, जवळपास अर्ध्या शतकानंतर प्रथमच या दोन महासत्तांवर अण्वस्त्रांच्या मर्यादेबाबत कोणतेही कायद्याने बंधनकारक नियम राहिले नाहीत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, नव्या अण्वस्त्र स्पर्धेची शक्यता वर्तवली जात आहे. हा बदल जागतिक शांततेसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. .हा करार नेमका काय होता?२०१० मध्ये स्थापित झालेला हा करार अण्वस्त्रांच्या विस्ताराला रोखण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होता. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि रशियाचे दिमित्री मेदवेदेव यांनी यावर सह्या केल्या होत्या. २०११ मध्ये अमलात आलेल्या या कराराचा मुख्य हेतू म्हणजे, धोरणात्मक अण्वस्त्रांची संख्या मर्यादित ठेवणे. यात आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, पाणबुड्यांवरून प्रक्षेपित होणारी क्षेपणास्त्रे आणि बॉम्बर विमानांसारख्या शस्त्रांचा समावेश होता. ही शस्त्रे देशाच्या प्रमुख शहरांना, लष्करी तळांना किंवा औद्योगिक केंद्रांना लक्ष्य करण्यास सक्षम असतात. करारानुसार, तैनात शस्त्रे म्हणजे सक्रिय आणि त्वरित वापरयोग्य असलेली मानली जातात..कराराची पार्श्वभूमी काय?या कराराची पार्श्वभूमी शीतयुद्ध काळापासूनची आहे. १९६९ पासून अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन (ज्याचे रूपांतर नंतर रशियात झाले) यांच्यात अण्वस्त्र नियंत्रणाच्या चर्चा सुरू झाल्या. १९७० च्या दशकात SALT करारांद्वारे शस्त्रांच्या संख्येवर प्रारंभिक मर्यादा घालण्यात आल्या, जरी त्यात प्रत्यक्ष कपात नव्हती. १९९१ मध्ये START I कराराने जॉर्ज बुश आणि मिखाईल गोर्बाचेव यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शस्त्रांचा नाश करण्यात आला. त्यानंतर १९९३ च्या START II कराराने आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न झाला, पण तो पूर्णपणे यशस्वी झाला नाही. २००२ मध्ये मॉस्को करार (SORT) अंतर्गत जॉर्ज डब्ल्यू. बुश आणि व्लादिमीर पुतिन यांनी वॉरहेड्सची संख्या १,७०० ते २,२०० पर्यंत आणण्याची सहमती दर्शवली, तरीही तपासणी प्रक्रियेत मर्यादा होत्या.नवीन START कराराची सुरुवात २००९ मध्ये झाली, जेव्हा ओबामा आणि मेदवेदेव यांनी वाटाघाटी सुरू केल्या. ८ एप्रिल २०१० रोजी या करारावर स्वाक्षरी झाली. अमेरिकन सिनेटने त्याला मंजुरी दिली, तर रशियन संसदेने २०११ मध्ये मान्यता प्रदान केली. ५ फेब्रुवारी २०११ रोजी हा करार लागू झाला आणि त्याची मूळ कालावधी दहा वर्षांची होती. करारात एकदा पाच वर्षांची मुदतवाढ करण्याची तरतूद होती, जी जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने २०२१ मध्ये वापरली आणि ती २०२६ पर्यंत वाढवली.मात्र, २०२१ नंतर परिस्थिती बदलली. २०२३ मध्ये रशियाने करारातील सहभाग निलंबित केला, ज्यात तपासणी प्रक्रिया थांबवणे समाविष्ट होते. रशियाने युक्रेन युद्धात अमेरिकेच्या मदतीचे कारण देत हे पाऊल उचलले, तरीही मर्यादा पाळण्याचा दावा कायम ठेवला. अखेर आज हा करार संपुष्टात आला. आता दोन्ही देशांना त्यांच्या अण्वस्त्र साठ्याचा विस्तार करण्याची पूर्ण मुभा आहे..Volodymyr Zelenskyy: रशिया युद्ध लांबवत आहे : व्होलोदीमिर झेलेन्स्की.रशियाची भूमिका काय?रशियाने या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, ते आता नवीन START कराराच्या बंधनातून मुक्त आहेत. धोरणात्मक अण्वस्त्रांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवणारा हा करार संपुष्टात येत असल्याने, रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी विधान जारी केले. त्यात म्हटले आहे की, अमेरिकेने राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष केले आहे. या प्रस्तावात दोन्ही देशांनी कराराच्या मर्यादांचे पालन करणे आणि एक वर्षासाठी अण्वस्त्र तैनाती सुरू ठेवण्याचे आवाहन होते. मंत्रालयाने याला चुकीचे आणि दुर्दैवी म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी या प्रसंगाला "गंभीर क्षण" म्हणून संबोधित केले, जे आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे..या कराराच्या समाप्तीमुळे काय परिणाम होऊ शकतात?रशिया आणि अमेरिका आता त्यांच्या क्षेपणास्त्र ताफ्याचा विस्तार करू शकतात आणि शेकडो नव्या धोरणात्मक अण्वस्त्रांची तैनाती करू शकतात. तज्ञांच्या मते हे तांत्रिक आणि लॉजिस्टिकदृष्ट्या कठीण असून, त्याला काही काळ लागेल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी कराराच्या मुदतवाढीचा विचार करण्याचे संकेत दिले होते, पण जानेवारीमध्ये ते म्हणाले की, जर तो संपला तर नव्या चांगल्या कराराची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी भविष्यातील चर्चेत चीनचा समावेश करण्याबाबतही उल्लेख केला.सध्याच्या अण्वस्त्र संतुलनात रशिया आणि अमेरिकेकडे जगातील ९० टक्क्यांहून अधिक अण्वस्त्रे आहेत. जानेवारी २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, रशियाकडे ४,३०९ अण्वस्त्रे आहेत, तर अमेरिकेकडे ३,७००. फ्रान्स आणि ब्रिटनकडे अनुक्रमे २९० आणि २२५ असून, चीनकडे सुमारे ६०० असल्याचे मानले जाते.फेडरेशन ऑफ अमेरिकन सायंटिस्ट्सचे मॅट कोर्डा यांच्या मतानुसार, करार संपुष्टात येताच नव्या शस्त्र स्पर्धेची सुरुवात होऊ शकते, ज्यात चीनचा अण्वस्त्र विस्तारही समाविष्ट आहे. दोन्ही देश त्यांच्या तैनात अण्वस्त्र क्षमतेला दुप्पट करू शकतात. पोप लिओ यांनीही या प्रसंगी दोन्ही देशांना आवाहन केले आहे की, शस्त्र मर्यादा सोडू नका आणि भीती, अविश्वासाऐवजी जागतिक हितांना प्राधान्य द्या.संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी म्हटले आहे की, अर्ध्या शतकानंतर जग अशा युगात प्रवेश करत आहे, जिथे सर्वात मोठ्या अण्वस्त्र शक्तींवर कोणतेही बंधन नाही. त्यांनी अण्वस्त्र वापराचा धोका दशकांतील सर्वाधिक असल्याचे सांगितले आणि नव्या, सत्यापित आणि जोखीम कमी करणाऱ्या करारासाठी तात्काळ वाटाघाटी सुरू करण्याचे आवाहन केले..Visa Suspend: अमेरिकेचा मोठा निर्णय! 