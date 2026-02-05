Russia–US New START Expiry Explained: भयानक इशारा! रशिया–अमेरिका अणु करार संपला, जग पुन्हा न्यूक्लिअर धोक्याच्या उंबरठ्यावर

ग्लोबल

आज ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील अण्वस्त्र नियंत्रणावरील शेवटचा प्रमुख करार संपुष्टात आला आहे. नवीन START (नवीन धोरणात्मक शस्त्रे कमी करण्याचा करार) कालबाह्य झाल्याने, जवळपास अर्ध्या शतकानंतर प्रथमच या दोन महासत्तांवर अण्वस्त्रांच्या मर्यादेबाबत कोणतेही कायद्याने बंधनकारक नियम राहिले नाहीत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, नव्या अण्वस्त्र स्पर्धेची शक्यता वर्तवली जात आहे. हा बदल जागतिक शांततेसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.

