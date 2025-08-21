India-Russia Relations: ''भारत-रशिया मिळून दहशतवादाला चोख उत्तर देणार'', परराष्ट्र मंत्र्यांचा रशियातून इशारा

मॉस्को: भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी रशियाच्या दौऱ्यातून पाकिस्तान आणि त्याच्या दहशतवादी धोरणांना स्पष्ट संदेश दिला आहे. मॉस्कोमध्ये रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव यांच्यासोबत झालेल्या भेटीदरम्यान जयशंकर यांनी पाकिस्तानचे नाव न घेता म्हटले की, भारत आणि रशिया मिळून दहशतवादाला जोरदार प्रत्युत्तर देतील..या भेटीत जयशंकर म्हणाले की, "भारत आणि रशिया दहशतवादाचा निषेध करतात आणि दोन्ही देश मिळून त्याला प्रत्युत्तर देतील." रशियाचे परराष्ट्र मंत्री लावरोव यांनी या भागीदारीला 'धोरणात्मक आणि विशेषाधिकार प्राप्त' असे संबोधले आणि म्हटले की, भारत-रशिया संबंध स्थिर आणि विश्वासार्ह आहेत. त्यांनी मान्य केले की, दोन्ही देशांमधील दशकांपासूनचे हे संबंध आजही जगातील सर्वात मजबूत संबंधांपैकी एक मानले जातात..भारत-रशिया भागीदारी: व्यापार आणि ऊर्जावर भरया भेटीत दहशतवादासोबतच आर्थिक संबंधांवरही सविस्तर चर्चा झाली. जयशंकर म्हणाले की, भारत-रशिया व्यापार संतुलित आणि टिकाऊ बनवणे आवश्यक आहे. त्यांनी गैर-शुल्क अडथळे आणि नियामक अडचणी दूर करण्यावर भर दिला. भारताने कृषी, फार्मा आणि वस्त्रोद्योग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये निर्यात वाढवण्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे केवळ व्यापारातील असमतोल सुधारणार नाही, तर दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक संबंधही अधिक मजबूत होतील..मॉस्कोमधून अमेरिकेला थेट संदेशही भेट अशा वेळी झाली, जेव्हा अमेरिका सातत्याने भारत-रशिया ऊर्जा व्यापार आणि संरक्षण सहकार्यावर आक्षेप घेत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय उत्पादनांवर टॅरिफ वाढवले आणि रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावरही प्रश्नचिन्ह उभे केले. परंतु, भारताने हे स्पष्ट केले आहे की, त्याचे परराष्ट्र धोरण दबावामुळे नव्हे, तर आपल्या राष्ट्रीय हितानुसार ठरवले जाईल. जयशंकर म्हणाले की, भारत आणि रशियाला बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत रचनात्मक आणि नवीन मार्ग अवलंबवावे लागतील. याचमुळे दोन्ही देशांची भागीदारी अधिक मजबूत होईल..मंटुरोव यांच्यासोबतच्या भेटीत जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, सहकार्याचा अजेंडा सतत व्यापक होत राहिला पाहिजे. फक्त जुन्या पद्धतीने नव्हे, तर नवीन क्षेत्रे आणि जॉइंट व्हेंचर्समध्येही काम केले पाहिजे. ते म्हणाले, 'Doing more and doing differently' (अधिक आणि वेगळ्या पद्धतीने करणे) ही आपली विचारसरणी असली पाहिजे. या विधानावरून हे स्पष्ट होते की, भारत-रशिया संबंध आता फक्त ऊर्जा आणि संरक्षणापुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर तंत्रज्ञान, उद्योग आणि विज्ञान क्षेत्रातही सहकार्याचे नवे अध्याय लिहिले जातील..दहशतवादावर एकत्रित भूमिकासर्वात महत्त्वाचा संदेश दहशतवादावर दिला गेला. जयशंकर यांनी पाकिस्तानचे नाव न घेता म्हटले की, भारत आणि रशिया मिळून दहशतवादाला जशास तसे उत्तर देतील. भारताने हे पुन्हा एकदा सांगितले की, नागरिकांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. रशियाचा पाठिंबा भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. भारताने यापूर्वीही दाखवून दिले आहे की, सीमेपलीकडील हल्ल्यांवर सर्जिकल स्ट्राइक आणि एअर स्ट्राइक यांसारख्या कारवाई करण्यास ते मागेपुढे पाहणार नाहीत. आता रशियाची ताकद या धोरणाला आणखी बळकटी देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.