Trump Buffalo Sacrifice: ‘ट्रम्प’ नावाच्या म्हशीची कुर्बानी शेवटच्या क्षणी रोखली! गृह मंत्रालयाला करावा हस्तक्षेप लागला, प्रकरण काय?

बांगलादेशात बकरीदच्या कुर्बानीदरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प नावाच्या एका म्हशीची सुटका करण्यात आली आहे . राजधानी ढाकापासून ३० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नारायणगंजमध्ये वाढलेली ही चार वर्षांची म्हैस गेल्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरली होती. वृत्तानुसार, तिचे डोळे आणि केस अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखे दिसतात. ज्यामुळे तिचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला..म्हैस तिचा मालक झियाउद्दीनने केराणीगंजमधील जिंजिरा येथील रहिवासी मोनिरुझमान याला नारायणगंज बाजारात बळी देण्यासाठी विकली होती. मोनिरुझमान तिचा बळी देण्याची तयारी करत होता, परंतु सरकारी हस्तक्षेपानंतर तो बळी थांबवण्यात आला. म्हशीचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर, तिचा बळी थांबवण्याची आंतरराष्ट्रीय मागणी करण्यात आली. धार्मिक इतिहासकार आणि ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या हेलन इंग्राम यांनी या प्रकरणात अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. .Donald Trump: जगातील प्रत्येक १३ पैकी एक देश अमेरिकेच्या रडारवर; ट्रम्प यांच्याकडून 'या' देशांना उद्ध्वस्त करण्याची धमकी.हेलन यांनी असा युक्तिवाद केला की, यामुळे चुकीचा संदेश जाईल. अनेक सोशल मीडिया वापरकर्ते म्हशीच्या बळीच्या विरोधात होते. ऐनवेळी गृह मंत्रालयाकडून स्थानिक पोलिसांना फोन आला, त्यानंतर पोलिसांनी म्हैस तिच्या मालकाकडून ताब्यात घेतली. गृहमंत्री सलाहुद्दीन चौधरी यांनी पत्रकारांना सांगितले, "मी ती विकत घेतली आहे. तिला प्राणीसंग्रहालयात ठेवण्यात येईल. हा एक दुर्मिळ प्रजातीचा प्राणी आहे.".बांगलादेशचे गृहमंत्री सलाहुद्दीन यांच्या मते, या म्हशीचा बळी दिल्यास चुकीचा संदेश जाईल आणि त्यामुळे शत्रुत्व पसरू शकते. त्यामुळे, हे थांबवण्यात आले आहे. सलाहुद्दीन यांनी ही म्हैस कितीला खरेदी केली, ही रक्कम जाहीर करण्यात आलेली नाही. या म्हशीचे वजन ७०० किलोग्रॅम आहे. अमेरिकेला नाराज करण्याचा धोकाही होता. जर ही माहिती ट्रम्प यांच्यापर्यंत पोहोचली असती, तर बांगलादेशवर कारवाई होऊ शकली असती. .Crude Oil: होर्मुझ तणावात भारताचा 'ऑइल मास्टरस्ट्रोक'! कच्चे तेल आणण्यासाठी नवा मार्ग; रशिया ठरला गेमचेंजर....अमेरिकेच्या प्रभावामुळे शेख हसीना यांचे सरकार आधीच कोसळले होते. त्यामुळे, नवीन तारिक रहमान सरकारला अमेरिकेचा रोष ओढवून घेण्याचा धोका पत्करायचा नव्हता. म्हणूनच, गृह मंत्रालयाने शेवटच्या क्षणी हस्तक्षेप केला. बांगलादेशात बळी देण्याच्या संख्येत सातत्याने घट होत आहे. २०२३ मध्ये बकरीदच्या दिवशी १,४२,००० जनावरांचा बळी देण्यात आला. २०२५ मध्ये ही संख्या सुमारे ९२,००० पर्यंत घसरली. २०२६ ची आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नाही. यामागे वाढती महागाई हे मुख्य कारण सांगितले जात आहे.