Sahara Desert Tragedy : सहारा वाळवंटात अचानक ट्रक बंद पडला अन् पाण्याअभावी ४९ जणांचा तडफडून मृत्यू, २ जण कसे वाचले?

नायजरमधील सहारा वाळवंटात एका हृदयद्रावक घटना घडली आहे. या ठिकाणी प्रवाशांनी भरलेला एक ट्रक अचानक बंद पडल्याने भीषण उष्णता आणि पाण्याचा अभावामुळे तब्बल ४९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर जगभरातून हळहळ व्यक्त होते आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या दुर्घटनेत दोन प्रवासी बचावले असून त्यांनी या ठिकाणी ट्रक अडकल्याची माहिती दिली. .मीडिया रिपोर्टनुसार, सर्व प्रवासी एका धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होऊन माली देशातून परतत होते. प्रवासादरम्यान नायजरमधील अगादेज गव्हर्नरेट परिसरातील अस्सामाका येथून सुमारे ८० किलोमीटर अंतरावरील दुर्गम भागात त्यांचा ट्रक अचानक बिघडला. ट्रकचा चालकाने तो दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ट्रक सुरू होऊ शकला नाही..Kolhapur Accident : कोल्हापूर सायबर चौकात ब्रेकफेल ट्रकचा थरार; उसाच्या ट्रकने पाच वाहनांना उडवलं.यादरम्यान, वाहनातील पिण्याचे पाणीही पूर्णपणे संपले होते. सभोवताली फक्त तापलेली वाळू, अंगाची लाहीलाही करणारे तापमान आणि मदतीची कोणतीही आशा नव्हती. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत अडकलेल्या प्रवाशांची प्रकृती हळूहळू खालावत गेली. अखेर तहान, उपासमार आणि उष्णतेमुळे ४९ जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे..भुस्सा भरलेला ट्रक उलटल्यानं बोलेरोचा चुराडा, चालकाच्या डोक्याचा चेंदामेंदा; अपघाताचा VIDEO आला समोर.या दुर्घटनेत दोन प्रवासी मात्र जिवंत बचावले. त्यांनी जीवाची पर्वा न करता ५० किलोमीटरहून अधिक अंतर वाळवंटातून पायी पार केले. अखेर त्यांना एका पाण्याचं ठिकाण मिळालं. तेथून त्यांनी अस्सामाकाकडे मार्गक्रमण केले. याच दोघांनी प्रशासनाला या घटनेची माहिती दिली. अगादेज गव्हर्नरेट प्रशासनाने या घटनेबाबत अधिकृत निवेदन जारी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.