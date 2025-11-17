ग्लोबल

डिझेल टँकरला बस धडकली, मदिनाला निघालेले हैदराबादचे ४२ यात्रेकरू होरपळले, फक्त बसचा ड्रायव्हर वाचला

Saudi Arabia Bus Accident: मक्काहून मदिनाला जाणाऱ्या बसची डिझेल टँकरला धडक होऊन भीषण दुर्घटना घडलीय. यात हैदराबादच्या ४२ जणांचा होरपळून मृत्यू झालाय. तर बसचा चालक आश्चर्यकारकरित्या बचावला आहे.
Saudi Arabia Accident: सौदी अरेबियात मक्केहून मदीनेला निघालेल्या यात्रेकरूंच्या बसचा भीषण अपघात झाला. रविवारी रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास बसची डीझेल टँकरला धडक बसली. ही धडक इतकी भीषण होती की बसला आग लागून बस जळून खाक झाली. या दुर्घटनेत ४२ भारतीय यात्रेकरूंचा मृत्यू झाला. तर बसचा चालक मोहम्मद अब्दुल शोएब आश्चर्यकारकरित्या बचावला. त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

