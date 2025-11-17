डिझेल टँकरला बस धडकली, मदिनाला निघालेले हैदराबादचे ४२ यात्रेकरू होरपळले, फक्त बसचा ड्रायव्हर वाचला

Saudi Arabia Accident: सौदी अरेबियात मक्केहून मदीनेला निघालेल्या यात्रेकरूंच्या बसचा भीषण अपघात झाला. रविवारी रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास बसची डीझेल टँकरला धडक बसली. ही धडक इतकी भीषण होती की बसला आग लागून बस जळून खाक झाली. या दुर्घटनेत ४२ भारतीय यात्रेकरूंचा मृत्यू झाला. तर बसचा चालक मोहम्मद अब्दुल शोएब आश्चर्यकारकरित्या बचावला. त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..हैदराबादमधील एका व्यक्तीचा व्हिडीओ सध्या समोर येत आहे. यात त्यानं घटनेची धक्कादायक अशी माहिती दिली. मक्केहून मदिनेला बस निघाली होती. ती जळून खाक झालीय. यात एक व्यक्ती आणि चालक वाचला आहे. बसमधून प्रवास करणारे सर्वजण हैदराबादचे होते..Saudi Bus Accident: मक्केवरुन मदिनाकडे निघालेल्या बसचा भीषण अपघात! ४२ भारतीयांचा होरपळून मृत्यू; डिझेल टँकरला बस धडकली अन्....बसमधील प्रवासी हैदराबादच्या ट्रॅव्हल एजन्सीद्वारे प्रवास करत होते. यात किमान १६ जण हैदराबादचे होते. या दुर्घटनेनंतर तेलंगना सरकारने दिल्लीतील तेलंगना भवनमध्ये कंट्रोलरूम स्थापन केली आहे. जेद्दाहमध्ये भारतीय दुतासावाने हेल्पलाइन नंबर जारी केलाय..परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी दुर्घटनेनंतर शोक व्यक्त केला. रियाद आणि जेद्दाहमध्ये भारतीय दुतावास पीडित कुटुंबियांना आवस्यक ती मदत करण्यासाठी तत्पर आहे. जखमींची प्रकृती लवकरात लवकर ठीक व्हावी अशी प्रार्थना करतो असंही जयशंकर म्हणाले. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून मृतांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.