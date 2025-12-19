Pakistani Beggars : सौदी अरेबियात पाकिस्तानी भिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई, ५६ हजार जणांना देशाबाहेर हाकलले

पाकिस्तान सध्या कंगाल झाले असून पाकिस्तानी नागरिक आता परदेशात भीक मागत आहेत. सौदी अरेबियाने भिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली आहे. देशाने भीक मागण्याच्या आरोपाखाली ५६,००० पाकिस्तानी नागरिकांना हद्दपार केले. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) ने पाकिस्तानी नागरिकांची कडक तपासणी सुरू केली आहे. .घटित भीक मागणे आणि पाकिस्तानी नागरिकांशी संबंधित गुन्हेगारी कारवायांबाबत परदेशात चिंता वाढत आहे. अशा बातम्यांमुळे पाकिस्तानची प्रतिमा खराब होत आहे.पण भीक मागणाऱ्या पाकिस्तानींवर सौदी अरेबियाने कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही; यापूर्वीही अशाच घटना घडल्या आहेत. .पाकिस्तानची कारवाईपाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या मते, एकट्या सौदी अरेबियाने ५६,००० पाकिस्तानी नागरिकांना भीक मागण्याच्या आरोपाखाली हद्दपार केले आहे.संयुक्त अरब अमिराती (UAE) बहुतेक पाकिस्तानी नागरिकांवर व्हिसा निर्बंध देखील लादले आहेत. UAE म्हणते की काही पर्यटक देशात प्रवेश केल्यानंतर गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सहभागी होत होते. .पाकिस्तानच्या संघीय तपास संस्थेच्या (एफआयए) आकडेवारीवरून असे दिसून येते की २०२५ मध्ये, संघटित भिकारी टोळ्यांना उध्वस्त करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर स्थलांतर रोखण्यासाठी, एफआयए अधिकाऱ्यांनी ६६,१५४ प्रवाशांना परदेशात जाण्यापूर्वी विमानतळांवर रोखले..सौदीचा इशारासौदी अधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षी या मुद्द्यावर पाकिस्तानला कडक इशारा दिला होता. २०२४ मध्ये औपचारिकपणे विनंती केली की पाकिस्तानी भिकारी उमरा व्हिसाचा गैरवापर करून मक्का आणि मदीना येथे भिक्षा मागण्यापासून रोखावे. सौदी अरेबियाच्या धार्मिक व्यवहार मंत्रालयाने इशारा दिला की जर ही प्रथा रोखली गेली नाही तर त्याचा परिणाम पाकिस्तानी उमरा आणि हज यात्रेकरूंवर होऊ शकतो..Premium|Imran Khan Adiala Jail : पाकिस्तानात इम्रान खानविरोधात लष्करी डावपेच, तुरुंगातूनही जनतेचा वाढता पाठिंबा.सरकारी अधिकाऱ्यांनीही अशीच चिंता व्यक्त केली आहे.सचिव झीशान खानजादा यांनी सांगितले की २०२४ मध्ये पश्चिम आशियाई देशांमध्ये पकडले गेलेले सुमारे ९० टक्के भिकारी पाकिस्तानी नागरिक होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.