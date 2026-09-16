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Saudi Arabia Drone Attack : मुस्लिमांसाठी पवित्र मक्कावर ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न ; सौदीने हवेतच केले नष्ट, भारताने व्यक्त केली चिंता

India Reaction : प्रतिबंधित हवाई क्षेत्रात प्रवेश करण्यापूर्वी ड्रोन नष्ट केल्याचा दावा केला आहे. या ड्रोन हल्ल्यामागे येमेनमधील हुथी बंडखोरांचा हात असल्याचा आरोप सौदीने केला असून, हुथींनी मक्का किंवा धार्मिक स्थळाला लक्ष्य केल्याचे नाकारले आहे.
Drone Intercepted Near Mecca by Saudi Air Defenses

Drone Intercepted Near Mecca by Saudi Air Defenses

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सौदी अरेबियातील पवित्र मक्का शहराजवळ ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याने पश्चिम आशियातील तणाव आणखी वाढला आहे. या घटनेवर भारताने तीव्र चिंता व्यक्त करत सौदी अरेबियाच्या सार्वभौम भूभागावरील हल्ल्यांचा निषेध केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली.

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