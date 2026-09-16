Saudi Arabia Drone Attack : मुस्लिमांसाठी पवित्र मक्कावर ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न ; सौदीने हवेतच केले नष्ट, भारताने व्यक्त केली चिंता

सौदी अरेबियातील पवित्र मक्का शहराजवळ ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याने पश्चिम आशियातील तणाव आणखी वाढला आहे. या घटनेवर भारताने तीव्र चिंता व्यक्त करत सौदी अरेबियाच्या सार्वभौम भूभागावरील हल्ल्यांचा निषेध केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली. .रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, नागरिकांचे जीवन आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांना धोका निर्माण करणाऱ्या हल्ल्यांचा भारत निषेध करतो. मक्का हे जगभरातील मुस्लिमांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे धार्मिक शहर असल्याने या शहराच्या जवळ ड्रोन पोहोचल्याची घटना विशेषतः चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या भागात शांतता आणि स्थिरता लवकरात लवकर प्रस्थापित व्हावी, अशी अपेक्षाही भारताने व्यक्त केली आहे. .Premium|Makkah Joint Defence Agreement : मक्का करारामुळे सौदी, तुर्कीए-पाकिस्तान एकत्र; भारतासाठी नवं सुरक्षा समीकरण किती मोठं आव्हान ठरणार?.सौदीकडून ड्रोन नष्ट केल्याचा दावासौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील युतीने दिलेल्या माहितीनुसार, मक्केच्या दक्षिणेकडे येणारे एक ड्रोन सौदीच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेने मक्केच्या प्रतिबंधित हवाई क्षेत्रात प्रवेश करण्यापूर्वीच रोखून नष्ट केले. ड्रोनचे अवशेष मक्केच्या दक्षिणेकडे पडल्याचे सांगण्यात आले आहे. सौदी अधिकाऱ्यांनी या घटनेला गंभीर सुरक्षा धोका मानले आहे. .या ड्रोन हल्ल्यामागे येमेनमधील हुथी बंडखोरांचा हात असल्याचा आरोप सौदी अरेबियाने केला आहे. मात्र, हुथींनी मक्का किंवा धार्मिक स्थळाला लक्ष्य केल्याचा आरोप नाकारला आहे. त्यामुळे हल्ल्याच्या उद्देशाबाबत दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांमध्ये फरक आहे. .सौदीतील इतर शहरांवरही हल्लेदरम्यान, हुथींकडून सौदी अरेबियातील विविध शहरांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले सुरू आहेत. खमिस मुशैत, आभा आणि ताइफ येथे झालेल्या हल्ल्यांमध्ये १३ नागरिक जखमी झाले असून सात घरांचे आणि दोन वाहनांचे नुकसान झाल्याचे सौदी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. .या वाढत्या संघर्षामुळे लाल समुद्र आणि बाब-अल-मंदेब परिसरातील सागरी वाहतुकीसह सौदीच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांबाबतही चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करत शांतता आणि स्थिरता तातडीने पुनर्स्थापित करण्याचे आवाहन केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.