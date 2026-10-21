Saudi Arabia Executes Bangladeshis : सौदी अरेबियातील मशिदीत अश्लील कृत्य, बांगलादेशी जोडप्याला फाशी; 'ताझिर' कायद्यांतर्गत शिक्षा

Saudi Arabia Execution: सौदी अरेबियाने १४ ऑक्टोबर रोजी मक्का प्रांतात एका बांगलादेशी पुरुष आणि महिलेला फाशी दिली. मक्का येथील एका मशिदीत अश्लील कृत्य केल्याप्रकरणी न्यायालयाने दोघांना दोषी ठरवले होते. सौदी अरेबियाच्या गृह मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात इस्लामिक कायद्यातील 'ताझिर' (Ta'zir) या तरतुदीअंतर्गत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या कायद्यानुसार, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन शिक्षा निश्चित करण्याचा अधिकार न्यायाधीशांना असतो..या घटनेची नेमकी तारीख, संबंधित मशिदीचे नाव आणि आरोपींना कधी अटक करण्यात आली, याबाबत सौदी प्रशासनाने सविस्तर माहिती दिलेली नाही. दरम्यान, बांगलादेशने या फाशीबाबत आपल्याला पूर्वसूचना देण्यात आली नसल्याचे म्हटले असून, प्रकरणासंदर्भात अधिक माहिती मागवली आहे..Saudi Attack: 'हल्ल्यांचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करू नका!'... सौदीतील भारतीयांना कोणी दिला इशारा?.बांगलादेशी नागरिकांची ओळख समोर'गल्फ न्यूज'च्या वृत्तानुसार, सौदी प्रेस एजन्सीने जारी केलेल्या निवेदनात मृत्युदंड देण्यात आलेल्या व्यक्तींची नावे नझरुल इस्लाम अब्दुल बशीर आणि सिती अख्तर अशी नमूद करण्यात आली आहेत. दोघेही बांगलादेशी नागरिक होते. मात्र, विविध प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांमध्ये त्यांच्या नावांच्या स्पेलिंगमध्ये फरक आढळतो. तसेच, ते पती-पत्नी होते की नाही, याबाबतही अधिकृत स्पष्टता नाही..सौदी गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सुरक्षा यंत्रणांनी दोघांना अटक करून तपास केला. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात आरोप दाखल करण्यात आले आणि प्रकरण न्यायालयात पाठवण्यात आले. न्यायालयाने आरोप सिद्ध झाल्याचे मानून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. संबंधित न्यायिक प्राधिकरणांनी शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर शाही आदेशाद्वारे फाशीच्या अंमलबजावणीला मंजुरी देण्यात आली..मशिदीचे पावित्र्य भंग करणाऱ्या कृत्यांबाबत सौदी सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये इस्लामिक कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे..Saudi Arabia Yemen Conflict : सौदी अरेबियातील दोन विमानतळांवर हल्ले; ३ जणांचा मृत्यू, ३६ जखमी, हुथींनी घेतली जबाबदारी.काय आहे 'ताझिर' कायदा?इस्लामिक कायद्यात शिक्षांचे वर्गीकरण प्रामुख्याने 'हद्द' (Hadd), 'किसास' (Qisas) आणि 'ताझिर' (Ta'zir) या प्रकारांत केले जाते. हद्द श्रेणीतील काही गुन्ह्यांसाठी धार्मिक कायद्यानुसार शिक्षा निश्चित असते. किसास ही संकल्पना प्रामुख्याने हत्या किंवा शारीरिक इजा यांसारख्या प्रकरणांतील शिक्षेशी संबंधित आहे..ताझिर ही विवेकाधीन शिक्षेची श्रेणी आहे. या अंतर्गत गुन्ह्याचे स्वरूप, परिस्थिती आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायाधीश शिक्षा निश्चित करतात. सौदी गृह मंत्रालयाने या प्रकरणात कोणत्याही विशिष्ट दंडात्मक कायद्याचा उल्लेख न करता ताझिर अंतर्गत शिक्षा दिल्याचे स्पष्ट केले आहे..मृत्युदंडाच्या शिक्षांबाबत आंतरराष्ट्रीय चिंताफेब्रुवारी २०२१ मध्ये सौदी अरेबियाने विवेकाधीन शिक्षांसाठी दंड संहिता तयार करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ही संहिता प्रत्यक्षात लागू झाली आहे की नाही, याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. 'ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल'ने प्रस्तावित संहितेच्या मसुद्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.