Saudi Execution: मक्केतील फाशीच्या प्रकरणाला नवे वळण; सोशल मीडियावर आरोपांची राळ; भारतीय व्यक्तीचा का होतोय उल्लेख?

New Delhi: सौदी अरेबियात दोन बांगलादेशी नागरिकांना फाशी दिल्यानंतर या प्रकरणात आता सोशल मीडियात वेगळीच चर्चा, दावे सुरू आहेत. या दोघांच्या मृत्यूला एका भारतीय व्यक्तीला जबाबदार धरणाऱ्या पोस्ट पाकिस्तानमधील काही सोशल मीडिया अकाउंटवरून करण्यात झाल्या. त्यानंतर बांगलादेश, पाकिस्तान आणि काही आफ्रिकी देशांमधील अकाउंटवरही अशाच आशयाच्या पोस्ट शेअर करण्यात आल्या. मात्र, या पोस्टमध्ये करण्यात आलेल्या दाव्यांबाबत कोणताही अधिकृत पुरावा उपलब्ध नसल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Saudi Arabia Executes Bangladeshis : सौदी अरेबियातील मशिदीत अश्लील कृत्य, बांगलादेशी जोडप्याला फाशी; 'ताझिर' कायद्यांतर्गत शिक्षा.नेमके प्रकरण काय?सौदी अरेबियाने १४ ऑक्टोबर रोजी नाझरुल इस्लाम अब्दुल बशीर आणि स्वीटी अख्तर या दोन बांगलादेशी नागरिकांना मक्केत कथित अनैतिक कृत्य केल्याप्रकरणी फाशी दिली. सौदी प्रशासनाने न्यायालयात आरोप सिद्ध झाल्यानंतर शिक्षा दिल्याचे सांगितले; मात्र कथित गुन्ह्याचे नेमके स्वरूप आणि पुराव्यांचा तपशील सार्वजनिक केलेला नाही..India vs Pakistan महामुकाबला! कट्टर प्रतिस्पर्धी एकाच गटात, ८ संघांमध्ये जेतेपदाची स्पर्धा; जाणून घ्या Asia Cup चे वेळापत्रक.बांगलादेशी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, नाझरुल यांना ऑगस्ट २०२३ मध्ये सायबर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली, तर स्वीटी यांना दुसऱ्या दिवशी व्यभिचाराच्या आरोपावरून ताब्यात घेण्यात आले होते. दोघांच्या कुटुंबीयांनी या आरोपांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत..सोशल मीडियावरील काही पोस्टमध्ये नाझरुल आणि स्वीटी यांच्यात संबंध असल्याचा, तसेच एका भारतीय मित्राने कथित घटनेचे चित्रीकरण केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्याने संबंधित व्हिडिओ प्रसारित केल्यामुळे तिघांनाही अटक झाली आणि भारतीय व्यक्तीला २० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली, असेही या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. मात्र, याबाबतचा अधिकृत दस्तऐवज किंवा पुरावा उपलब्ध नसल्याचे माध्यमांनी म्हटले आहे..बांगलादेशने मागितली प्रकरणाची माहितीया फाशीपूर्वी बांगलादेशच्या राजनैतिक यंत्रणेला माहिती देण्यात आली नव्हती, असा बांगलादेशचा दावा आहे. ढाका प्रशासनाने सौदी अरेबियाकडे न्यायालयीन निकालांच्या प्रती, गुन्ह्यांचे तपशील आणि आधी सूचना का देण्यात आली नाही, याचे स्पष्टीकरण मागितले आहे. २१ ऑक्टोबरपर्यंत सौदीकडून उत्तर मिळाले नसल्याचे रॉयटर्सच्या वृत्तात म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.