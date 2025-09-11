Sebastien Lecornu: सेबॅस्टियन लेकोर्नू फ्रान्सचे नवे पंतप्रधान; संरक्षणमंत्रिपद भूषविले, अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचे विश्वासू म्हणून ओळख

पॅरिस : फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी मंगळवारी (ता. ९) रात्री उशिरा उशिरा ३९ वर्षीय संरक्षणमंत्री सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांची देशाचे नवे पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या फ्रान्सच्या अर्थसंकल्पावर सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्याचे महत्त्वाचे काम मॅक्रॉन यांनी सेबेस्टियन यांच्यावर सोपवले आहे. .‘स्थिरतेसाठी मार्गदर्शन करावे’‘पंतप्रधानांचे कार्य हे फ्रेंच जनतेची सेवा करण्याचे असून, देशाच्या एकतेसाठी आणि स्थिरतेसाठी त्यांनी भूमिका घ्यावी. नवीन पंतप्रधान फ्रान्सला स्थिरतेच्या दिशेने नेण्याचे काम करतील,’ असे मॅक्रॉन यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. सन २०२० ते २०२२ परराष्ट्रमंत्री म्हणून काम करताना लेकोर्नू यांना ग्वाडेलूप या कॅरिबियन बेटावर दंगली आणि संपांचा सामना करावा लागला. फ्रान्ससोबत दीर्घकाळ चालत सुरू असलेल्या असमानतेमुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ग्वाडेलूप प्रदेशाला मर्यादित स्वायत्ततेबाबत चर्चेची ऑफर दिली होती..कोण आहेत लेकोर्नू?लेकोर्नू हे फ्रान्सच्या इतिहासातील सर्वांत तरुण संरक्षणमंत्री असून, लष्कराचे विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरणासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सन २०३० पर्यंत लष्कराच्या विस्ताराचे काम पूर्ण होणार आहे. मॅक्रॉन यांचे दीर्घकाळचे निष्ठावान सहकारी असलेले लेकोर्नू हे आता अवघ्या एका वर्षात फ्रान्सचे चौथे पंतप्रधान झाले आहेत. सन २०१७ मध्ये सेबॅस्टियन लेकोर्नू मॅक्रॉन यांच्या मध्यममार्गी चळवळीचा भाग बनले..तेव्हापासून, त्यांनी स्थानिक सरकारे, परदेशातील शिष्टमंडळे येथे त्यांनी विविध पदे भूषविली. सामाजिक अन्यायाविरुद्धचे ‘यलो वेस्ट’ आंदोलन पेटले. त्यानंतर रस्त्यांवर अनेक महिने हिंसक निदर्शने झाली, तेव्हा तणाव शमवण्यासाठी देशभरात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘ग्रेट डिबेट’चे नेतृत्व करण्यासाठी मॅक्रॉन यांनी लेकोर्नू यांची निवड केली होती. संवादाद्वारे जनतेचा रोष कमी करण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले. मॅक्रॉन यांच्याशी एकनिष्ठ राहिल्यामुळे त्यांना पंतप्रधानपद दिल्याचे म्हटले जाते. लेकोर्नू यांनी ४१३ अब्ज युरोच्या संरक्षण योजनेला (२०२४-२०३०) पाठिंबा दिला असून, गेल्या ५० वर्षांतील या सर्वांत मोठ्या लष्करी सुधारणा असल्याचे म्हटले जाते..Rahul Gandhi's Allegation Fact Check : बंगळुरूमधील एका छोट्याशा घराच्या पत्यावर चक्क ८० मतदार! , राहुल गांधींच्या दाव्यात खरंच तथ्य आहे?.दृष्टिक्षेपात...वयाच्या ३९ व्या वर्षी पंतप्रधान म्हणून लेकोर्नू यांची नियुक्तीअध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांचे निकटवर्तीय असलेले सेबॅस्टियन सध्या सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री होते.लष्कराचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण अशा दोन्हीमध्ये नव्या पंतप्रधानांची महत्त्वाची भूमिकाफ्रान्सच्या अर्थसंकल्पाबाबत विरोधकांना विश्वासात घेण्याचे त्यांच्यापुढे आव्हान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.