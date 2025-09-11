ग्लोबल

Sebastien Lecornu: सेबॅस्टियन लेकोर्नू फ्रान्सचे नवे पंतप्रधान; संरक्षणमंत्रिपद भूषविले, अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचे विश्वासू म्हणून ओळख

France Prime Minister: फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी संरक्षणमंत्री सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांची नवे पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. देशाच्या स्थिरतेसाठी आणि अर्थसंकल्पीय एकमतासाठी त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पॅरिस : फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्यूएल मॅक्रॉन यांनी मंगळवारी (ता. ९) रात्री उशिरा उशिरा ३९ वर्षीय संरक्षणमंत्री सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांची देशाचे नवे पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली. जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या फ्रान्सच्या अर्थसंकल्पावर सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्याचे महत्त्वाचे काम मॅक्रॉन यांनी सेबेस्टियन यांच्यावर सोपवले आहे.

