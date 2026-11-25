Sindh Assembly: पाकिस्तानमध्ये विविध प्रांतांतून उठणाऱ्या बंडाच्या उठावांनी पुन्हा एकदा इस्लामाबादची डोकेदुखी वाढवली आहे. १९७१ मध्ये बांगलादेश वेगळा झाल्यानंतर आणि बलूचिस्तानमधील स्वातंत्र्यलढ्यापाठोपाठ आता सिंध प्रांतातही पाकिस्तानपासून वेगळा 'सिंधुदेश' निर्माण करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..२२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी कराचीमध्ये आयोजित एका भव्य रॅलीनंतर सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ व्हायरल झाले, ज्यामध्ये आंदोलक 'पाकिस्तान ना खप्पे' आणि स्वतंत्र सिंधुदेशच्या समर्थनार्थ घोषणा देताना दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला..या घटनेचे तीव्र पडसाद २४ नोव्हेंबर रोजी सिंध विधानसभेत उमटले आणि एमक्यूएम-पी पक्षाच्या आमदारांनी पाकिस्तानविरोधी घोषणा देणाऱ्यांवर सरकारने नेमकी कोणती कारवाई केली, असा सवाल करत सभागृहात मोठा गोंधळ घातला. सिंध प्रांताला पाकिस्तानपासून वेगळे करून स्वतंत्र देश बनवण्याच्या 'सिंधुदेश' या संकल्पनेला १९७१ च्या बांगलादेश निर्मितीनंतर सिंधी नेते जी. एम. सैयद यांनी चळवळीचे स्वरूप दिले होते..MNS Toll Plaza Protest : सुधागडवासीयांना खालापूर टोलमधून सूट देण्यास एमएसआरडीसीचा नकार; मनसेकडून आंदोलनाची तयारी, लवकरच बैठकीत पुढील दिशा ठरणार.त्यांनी १९७२ मध्ये 'जेय सिंध महाज'ची स्थापना करून सिंधची प्राचीन संस्कृती, भाषा आणि इतिहासाचा दाखला देत स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मागितला होता. याच पार्श्वभूमीवर २२ नोव्हेंबर रोजी चार सिंधी राष्ट्रवादी संघटनांच्या आघाडीने म्हणजेच 'जेय सिंध रहबर कमिटी'ने डॉ. नियाज कलानी आणि रियाज अली चांडियो यांच्या नेतृत्वाखाली कराचीमध्ये 'सिंध युनिटी मार्च' काढला..पाकिस्तान सरकार आणि लष्कर देशातील चार प्रांतांचे विभाजन करून १२ ते १५ नवीन प्रशासकीय प्रांत बनवण्याच्या विचारात असल्याच्या चर्चांमुळे सिंधचे तुकडे केले जातील, विशेषतः कराची वेगळे केले जाईल, अशी भीती या आंदोलकांनी व्यक्त केली. या रॅलीत सहभागी झालेल्या 'जेय सिंध मुत्तहिदा महाज'च्या कार्यकर्त्यांनी स्वतंत्र सिंधुदेशच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केल्याचे सांगितले जात आहे..या संपूर्ण वादामागे जुलै २०२६ पासून पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नकवी, नियोजन मंत्री अहसान इक्बाल आणि संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी प्रशासकीय सोयीसाठी नवीन छोटे प्रांत निर्माण करण्याबाबत केलेली विधाने कारणीभूत ठरली आहेत. कराची आणि हैदराबादसारख्या मोठ्या शहरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एमक्यूएम-पी पक्ष नवीन प्रांतांचे समर्थन करत आहे, तर सिंधमधील सत्ताधारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आणि राष्ट्रवादी संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे..Shendurwada News : ऊसतोडणी हार्वेस्टर चालकांकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट; तोडणीसाठी एकरी चार ते नऊ हजार रुपयांची अतिरिक्त वसुली.सिंधचे विभाजन झाल्यास हा प्रांत पुढील ३० वर्षे जळत राहील, असा इशारा नुकताच माजी मंत्री बिलावल भुट्टो यांनी दिला होता. दुसरीकडे, २४ नोव्हेंबर रोजी विधानसभेत एमक्यूएम-पी आमदार ताहा अहमद यांनी या रॅलीतील घोषणाबाजीप्रकरणी किती गुन्हे दाखल झाले असा प्रश्न उपस्थित केल्याने सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली, ज्यामुळे बलूचिस्तानसोबतच आता सिंधमध्येही पाकिस्तानच्या अंतर्गत अस्थिरतेचे नवे संकट उभे राहिले आहे.