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Shamonda Virus : फ्रान्समध्ये प्राण्यांत आढळणाऱ्या शामोंडा व्हायरसचा पहिला मानवी संसर्ग; बाधित रुग्णाचा मृत्यू, आरोग्य यंत्रणा सतर्क

First Human Case : फ्रान्सच्या पूर्व भागात राहणाऱ्या एका रुग्णाला या विषाणूची लागण झाली आणि त्याचा मृत्यू झाला. हे मानवी संसर्गाचा पहिले ज्ञात प्रकरण आहे. रुग्ण आधीपासूनच गंभीर आजारावर उपचार घेत होता आणि त्याची रोगप्रतिकारशक्ती खूप कमकुवत होती.
Shamonda Virus

How Shamonda Virus Spreads Through Culicoides Midges

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Shamonda Virus: फ्रान्समध्ये प्रामुख्याने प्राण्यांमध्ये आढळणाऱ्या 'शामोंडा व्हायरस' या विषाणूचा मानवातील पहिला संसर्ग आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. या विषाणूची लागण झालेल्या रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली असून, युरोपियन आरोग्य अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. मात्र, सध्या सामान्य जनतेला कोणताही मोठा धोका नसल्याचे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

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