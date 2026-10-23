Shamonda Virus : फ्रान्समध्ये प्राण्यांत आढळणाऱ्या शामोंडा व्हायरसचा पहिला मानवी संसर्ग; बाधित रुग्णाचा मृत्यू, आरोग्य यंत्रणा सतर्क

Shamonda Virus: फ्रान्समध्ये प्रामुख्याने प्राण्यांमध्ये आढळणाऱ्या 'शामोंडा व्हायरस' या विषाणूचा मानवातील पहिला संसर्ग आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. या विषाणूची लागण झालेल्या रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली असून, युरोपियन आरोग्य अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. मात्र, सध्या सामान्य जनतेला कोणताही मोठा धोका नसल्याचे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .प्राथमिक माहितीनुसार, फ्रान्सच्या पूर्व भागात राहणाऱ्या संबंधित व्यक्तीला बाधित 'मिज' (Culicoides) या सूक्ष्म कीटकाच्या चाव्यामुळे विषाणूची लागण झाली असावी, असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. या वर्षाच्या वसंत ऋतू आणि उन्हाळ्यात या परिसरातील प्राण्यांमध्ये शामोंडा व्हायरसचा प्रसार झाल्याचे आढळले होते. त्यामुळे या मानवी संसर्गाचा प्राण्यांमधील विषाणूच्या प्रसाराशी संबंध असण्याची शक्यता तपासली जात आहे..फ्रान्समध्ये महागाईविरोधी आंदोलनाचा भडका; १४३ वर्ष जुन्या ऐतिहासिक टाउन हॉलला आग, पॅरिससह अनेक शहरांत तोडफोड.रुग्णाला अधिक धोकायुरोपियन सेंटर फॉर डिसीज प्रिव्हेंशन अँड कंट्रोल (ECDC) च्या माहितीनुसार, संबंधित रुग्णाचा ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला मृत्यू झाला. हा रुग्ण आधीपासूनच एका गंभीर आजारावर उपचार घेत होता. त्यामुळे त्याची रोगप्रतिकारशक्ती अत्यंत कमकुवत झाली होती. परिणामी, संसर्गाचा सामना करण्याची त्याची क्षमता सामान्य व्यक्तीच्या तुलनेत कमी असण्याची शक्यता होती..संबंधित रुग्ण अशा परिसरात राहत होता, जिथे प्राण्यांमध्ये या विषाणूचा प्रसार झाला होता. तसेच, विषाणूच्या प्रसारासाठी कारणीभूत ठरू शकणारे क्युलिकॉइड्स प्रजातीचे कीटकही त्या भागात आढळले होते. ECDC ने या प्रकरणाची दखल घेतली असून, सार्वजनिक आरोग्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी फ्रान्समधील आरोग्य अधिकारी आणि युरोपातील भागीदार संस्थांशी संपर्क सुरू असल्याचे सांगितले आहे..शामोंडा व्हायरसचा प्रसार कसा होतो?शामोंडा व्हायरस हा प्रामुख्याने प्राण्यांना बाधित करणारा विषाणू आहे. गुरेढोरे, मेंढ्या, शेळ्या आणि घोडे यांसारख्या प्राण्यांमध्ये त्याचा संसर्ग आढळू शकतो. क्युलिकॉइड्स प्रजातीचे लहान कीटक बाधित प्राण्यांना चावल्यानंतर विषाणूचा प्रसार करू शकतात, असे मानले जाते..Japanese Encephalitis Virus: आसाममध्ये डासांमध्ये जपानी मेंदूज्वराचा जी-१ विषाणू प्रथमच आढळला; ‘एनआयव्ही’ पुण्याचे संशोधन अमेरिकन जर्नलमध्ये प्रकाशित.मानवांमध्ये या विषाणूचा संसर्ग अत्यंत दुर्मिळ मानला जातो. मात्र, फ्रान्समध्ये मानवी संसर्गाचे प्रकरण समोर आल्याने या विषाणूचा मानवांवरील परिणाम आणि त्याच्या प्रसाराची पद्धत समजून घेण्यासाठी अधिक संशोधनाची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.