Sheikh Hasina: हिंसक कारवाईची मोठी किंमत! हत्याकांड प्रकरणी शेख हसीना दोषी; बांगलादेश न्यायालयाकडून मृत्युदंडाची शिक्षा

बांगलादेशच्या एका न्यायालयाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवले आहे. ज्यामध्ये निःशस्त्र नागरिकांवर गोळीबार करणे समाविष्ट आहे. न्यायालयाने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. शेख हसीना यांनी निदर्शकांना दडपण्यासाठी आणि मारण्यासाठी प्राणघातक शस्त्रे आणि ड्रोन वापरण्याचे आदेश दिले होते असे न्यायालयाने आढळून आले. या गंभीर गुन्ह्यासाठी त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे..न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, मानवतेविरुद्धचे हे गुन्हे शेख हसीना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या आदेशावरून करण्यात आले होते. पहिल्या आरोपाखाली, शेख हसीना परिस्थिती हाताळण्याची आणि हिंसाचार रोखण्याची त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्या. या प्रकरणात पोलीस महानिरीक्षक (आयजीपी) दोषी असू शकतात हे देखील पुराव्यांवरून दिसून आले. .OpenAI Startup : फॅक्टरीत बनणार हवं तसं बाळ! आयुष्यभर कसलाच आजार नसेल; पाण्यासारखा पैसा ओततायत लोक; काय आहे Gene-Edited Baby.न्यायालयाने अहवाल दिला की, १९ जुलैनंतर गृहमंत्र्यांच्या निवासस्थानी अनेक बैठका झाल्या. ज्यामध्ये विद्यार्थी आंदोलन दडपण्याचे निर्देश देण्यात आले. शेख हसीना यांनी निदर्शकांना लक्ष्य करण्यासाठी कोअर कमिटीला आदेश दिले. तर अवामी लीग समर्थकांनी निदर्शकांना सक्रियपणे त्रास दिला. चौकशीदरम्यान आयजीपींनी कथित कृत्यांमध्ये आपला सहभाग कबूल केला..न्यायालयाने एकूण ५४ साक्षीदारांच्या साक्षी ऐकल्या. असा निष्कर्ष काढला की, ही संख्या पुरेशी आहे. देशभरातून गोळा केलेले पुरावे आणि विविध स्त्रोतांकडून मिळालेले अतिरिक्त पुरावे देखील तपासण्यात आले. शिवाय, संयुक्त राष्ट्रांच्या एका एजन्सीच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यात आला. त्यात असा निष्कर्ष काढण्यात आला की, शेख हसीना आणि गृहमंत्र्यांच्या आदेशावरून मानवतेविरुद्ध गुन्हे केले गेले..Saudi Bus Accident: मक्केवरुन मदिनाकडे निघालेल्या बसचा भीषण अपघात! ४२ भारतीयांचा होरपळून मृत्यू; डिझेल टँकरला बस धडकली अन्....मात्र बांगलादेशचे माजी पोलीस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन यांना न्यायाधिकरणाने मृत्युदंडापासून मुक्त केले आहे. हसीनाच्या सत्तेवरून हकालपट्टीनंतर सरकारी साक्षीदार बनलेले मामुन यांनी कडक सुरक्षेत साक्ष दिली. निकालात एक महत्त्वाचा घटक बनले. २०१० मध्ये न्यायाधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतर सरकारी साक्षीदार बनणारा आणि सरकारी पक्षाला पाठिंबा देणारा मामुन हा पहिला आरोपी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.