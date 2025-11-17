ग्लोबल

Sheikh Hasina: हिंसक कारवाईची मोठी किंमत! हत्याकांड प्रकरणी शेख हसीना दोषी; बांगलादेश न्यायालयाकडून मृत्युदंडाची शिक्षा

Sheikh Hasina Verdict: आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण-१ ने जुलै-ऑगस्ट २०२४ च्या निदर्शनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचार आणि हत्यांसाठी बांगलादेशच्या पदच्युत माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.
Sheikh Hasina Death Sentence

Sheikh Hasina Death Sentence

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बांगलादेशच्या एका न्यायालयाने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवले आहे. ज्यामध्ये निःशस्त्र नागरिकांवर गोळीबार करणे समाविष्ट आहे. न्यायालयाने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. शेख हसीना यांनी निदर्शकांना दडपण्यासाठी आणि मारण्यासाठी प्राणघातक शस्त्रे आणि ड्रोन वापरण्याचे आदेश दिले होते असे न्यायालयाने आढळून आले. या गंभीर गुन्ह्यासाठी त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
political
bangladesh
Court
Political Controversy
Sheikh Hasina

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com