शेख हसीना बांगलादेशात परतणार? नव्या पासपोर्ट आणि राष्ट्रीय ओळखपत्रासाठी दिल्लीतील दूतावासाकडे अर्ज

Sheikh Hasina return to Bangladesh: बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना या मायदेशी परतण्याच्या तयारीत आहेत. डिसेंबरमध्ये बांगलादेशात परतण्याची योजना आखत असलेल्या हसीना यांनी नवीन पासपोर्ट आणि राष्ट्रीय ओळखपत्रासाठी (NID) दिल्लीतील बांगलादेश दूतावासाकडे अर्ज केला आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये सत्तेतून पायउतार होऊन भारतात आश्रय घेतल्यानंतर त्यांनी पहिल्यांदाच अशा प्रकारे अधिकृत संपर्क साधला आहे..रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, लंडनमधील मॅट्रिक्स चेंबर्स या कायदेविषयक संस्थेतील हसीना यांच्या वकिलांनी सोमवारी बांगलादेशच्या दिल्लीतील दूतावासाच्या प्रभारी उच्चायुक्त प्रीती रहमान यांना पत्र पाठवले. हसीना यांचा जुना पासपोर्ट आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र अंतरिम सरकारने रद्द केल्याचे सांगत त्याऐवजी नवीन कागदपत्रे देण्याची मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे..Trump Iran War : अमेरिकेतील पराभवानंतर ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढणार? इराणचा आक्रमक पवित्रा; इस्रायलवरून थेट निशाणा .वकिलांनी पत्रात म्हटले आहे, "शेख हसीना यांचा जुना बांगलादेशी पासपोर्ट आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र रद्द करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे त्यांना नवीन पासपोर्ट आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी."तसेच, हसीना या बांगलादेशच्या नागरिक असल्याने त्यांच्या अर्जांवर आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमांचा विचार करून लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंतीही वकिलांनी केली आहे..हसीना यांना बांगलादेशात परतायचे असून तेथे न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करण्याची त्यांची तयारी असल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले आहे. मात्र, परतीची निश्चित तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. आवश्यक प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तारीख जाहीर केली जाईल, असे त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..पत्रकार ते चीनची गुप्तहेर, कोण आहे अॅलिस हुआंग? जिच्यामुळे Nvidia चे CEO चर्चेत!.दरम्यान, हसीना यांच्या मायदेशी परतण्यामुळे बांगलादेशमध्ये नव्याने राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये बांगलादेशच्या युद्धगुन्हे न्यायाधिकरणाने २०२४ मधील विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी केलेल्या कारवाईप्रकरणी हसीना यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, हसीना यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले आहेत..शेख हसीना यांना ऑगस्ट २०२४ मध्ये मोठ्या जनआंदोलनामुळे पंतप्रधानपद सोडावे लागले होते. जून २०२४ मध्ये सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विद्यार्थी आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धात सहभागी झालेल्यांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला विद्यार्थ्यांनी विरोध केला होता..Saudi Arabia Attack : आखातात पुन्हा युद्धाचा भडका! राजधानीवर बंडखोरांचा भीषण क्षेपणास्त्र हल्ला; प्रसिद्ध टॉवरचे मोठे नुकसान!.सुरुवातीला आरक्षणविरोधी असलेले हे आंदोलन पुढे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकारच्या कारभाराविरोधातील नाराजी आणि पोलिसांच्या कारवाईमुळे देशव्यापी बनले. आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात अनेक जणांचा मृत्यू झाला. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी हजारो आंदोलक ढाक्याकडे निघाल्यानंतर हसीना यांनी राजीनामा दिला आणि लष्करी विमानातून भारतात आश्रय घेतला..हसीना यांच्या सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्या अवामी लीग पक्षावर बांगलादेशमध्ये बंदी घालण्यात आली. पक्षाचे अनेक नेते आणि समर्थकांना अटक करण्यात आली, तर काहींनी भारतासह इतर देशांमध्ये आश्रय घेतला आहे.दुसरीकडे, हसीना यांचा भारतातील मुक्काम हा भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंधांमधील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. बांगलादेशच्या अंतरिम प्रशासनाने डिसेंबर २०२४ मध्ये भारताकडे हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची औपचारिक मागणी केली होती. भारताने ही मागणी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार तपासली जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे..अशा परिस्थितीत हसीना यांनी नव्या पासपोर्ट आणि ओळखपत्रासाठी केलेली मागणी महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यांना बांगलादेशात परतण्याची परवानगी मिळणार का आणि त्यांच्या परतीनंतर तेथील राजकीय परिस्थिती कोणते वळण घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.