Nepal Social Media Ban : सोशल मीडियावरील बंदीनंतर नेपाळमधील तरुण आक्रमक; संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न, दोघे जखमी...काठमांडूमध्ये कर्फ्यू

Facebook, Instagram Blocked Sparks Youth Protests : सोशल मीडिया अॅपवरील बंदीविरोधात नेपाळमधील तरुण आक्रमक झाले आहेत. या तरुणांनी आज रस्त्यावर उतरून सरकार विरोधात निदर्शने केली. यावेळी जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली.
Shubham Banubakode
Updated on

नेपाळमध्ये फेसबूक आणि इंस्टाग्राम सारख्या २६ सोशल मीडिया अॅपवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे तेथील तरुण-तरुणी चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. या निर्णयाविरोधात आज काठमांडू विराटनगर, भरतपूर येथे मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी काही तरुणांनी संसदेत शिरण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे नेपाळमध्ये सध्या तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

