Spain Train Accident: स्पेनमध्ये भीषण अपघात; २ हाय-स्पीड रेल्वेगाड्यांची धडक; ३० जणांचा मृत्यू

Madrid: स्पेनमध्ये दोन हायस्पीड रेल्वेगाड्यांची धडक होऊन झालेल्या भीषण अपघातात ३० जणांचा मृत्यू झाला असून, मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. मध्य स्पेनमधील टोलेडो प्रांतात बुधवारी सकाळी हा अपघात झाला. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू असून, गाड्यांच्या डब्यांमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Mercedes Accident न्यायाधीशाच्या १७ वर्षीय मुलाला वाचवण्याचा प्रयत्न? पोलीस आयुक्तांची उचलबांगडी, ४ पोलिसांचे निलंबन.स्पेनमधील माद्रिद ते सेव्हिल या मार्गावर उर्दा शहराजवळ सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. प्राथमिक माहितीनुसार रेन्फे या रेल्वे कंपनीची हायस्पीड गाडी समोर थांबलेल्या इर्यो कंपनीच्या गाडीच्या मागील भागाला धडकली. या धडकेमुळे दोन डबे रुळांवरून घसरले. काही डबे उतारावर कोसळल्याचेही वृत्त आहे. या दोन्ही गाड्यांमध्ये एकूण ५४४ प्रवासी प्रवास करत होते. रेन्फेच्या गाडीत ३९७, तर इर्योच्या गाडीत १४७ प्रवासी होते. अपघातानंतर या मार्गावरील रेल्वे वाहतूक बंद करण्यात आली आहे..Trump Controversy: ‘ड्रेस फाटला, रक्तस्राव झाला’; ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचा आरोप, माजी 'मिस स्वित्झर्लंड'च्या दाव्याने खळबळ.अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस, अग्निशमन दल आणि वैद्यकीय पथके घटनास्थळी दाखल झाली. गंभीर जखमींना हेलिकॉप्टर आणि रुग्णवाहिकांच्या मदतीने रुग्णालयात नेण्यात येत आहे. गाड्यांचे डबे मोठ्या प्रमाणात नुकसानग्रस्त झाल्याने काही प्रवासी आत अडकल्याची माहिती आहे. त्यामुळे डब्यांमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथक प्रयत्न करत आहे..रेल्वेच्या सिग्नल यंत्रणेत बिघाड झाल्यानंतर काही गाड्यांचे नियंत्रण हाताने करावे लागल्याचे वृत्त स्पॅनिश माध्यमांनी दिले आहे. या अपघाताचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही..स्पेनमध्ये याच वर्षी जानेवारीतही रेल्वेचा भीषण अपघात झाला होता. त्या दुर्घटनेत ४५ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे नव्या अपघातानंतर देशातील हायस्पीड रेल्वेसेवेच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.