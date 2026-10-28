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Spain Train Accident: स्पेनमध्ये भीषण अपघात; २ हाय-स्पीड रेल्वेगाड्यांची धडक; ३० जणांचा मृत्यू

Spain Two High Speed Train Accident 30 Dead: स्पेनमधील टोलेडो प्रांतात २ हाय-स्पीड रेल्वेगाड्यांची धडक; मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती
Spain Two High Speed Train Accident 30 Dead

Spain Two High Speed Train Accident 30 Dead - AI image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Madrid: स्पेनमध्ये दोन हायस्पीड रेल्वेगाड्यांची धडक होऊन झालेल्या भीषण अपघातात ३० जणांचा मृत्यू झाला असून, मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. मध्य स्पेनमधील टोलेडो प्रांतात बुधवारी सकाळी हा अपघात झाला. घटनास्थळी बचावकार्य सुरू असून, गाड्यांच्या डब्यांमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

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