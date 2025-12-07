ग्लोबल

India Sri Lanka: श्रीलंकेच्या संकटात भारत भक्कम उभा; मृतांची संख्या ६११ वर, अन्नधान्य आणि वैद्यकीय मदतीने दिलासा

India Extends Major Humanitarian Aid to Cyclone-Hit Sri Lanka: डिटवाह चक्रीवादळात उद्ध्वस्त झालेल्या श्रीलंकेस भारताची अन्न, औषधे, अभियांत्रिकी आणि बचाव मदत; मृतांची संख्या ६११ वर, अनेक जिल्हे अजूनही तोडलेले.
India Sri Lanka

India Sri Lanka

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली/ कोलंबो :‘डिटवाह चक्रीवादळामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या श्रीलंकेच्या मदतीसाठी भारत भक्कमपणे उभा राहिला असून त्याच्या पुनर्बांधणी प्रक्रियेतही मदतीचा हात पुढे करणार आहे, अशी माहिती श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा यांनी शनिवारी दिली.

Loading content, please wait...
India
water
Hospital
Sri Lanka
Flood Damage News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com