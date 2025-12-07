India Sri Lanka: श्रीलंकेच्या संकटात भारत भक्कम उभा; मृतांची संख्या ६११ वर, अन्नधान्य आणि वैद्यकीय मदतीने दिलासा

नवी दिल्ली/ कोलंबो :‘डिटवाह चक्रीवादळामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या श्रीलंकेच्या मदतीसाठी भारत भक्कमपणे उभा राहिला असून त्याच्या पुनर्बांधणी प्रक्रियेतही मदतीचा हात पुढे करणार आहे, अशी माहिती श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा यांनी शनिवारी दिली..भारतीय प्रतिनिधीने ‘रीबिल्डिंग श्रीलंका फंड’शी संबंधित स्थानिक उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांसोबत बैठक घेऊन मदतकार्य, पुनर्वसन आणि भविष्यातील पावले यावर चर्चा केली. दरम्यान, चक्रीवादळ आणि पूरपरिस्थितीमुळे शनिवारपर्यंत मृतांचा आकडा ६११ वर पोचला असून अनेक जिल्ह्यांचा अजूनही संपर्क तुटलेला आहे..चक्रीवादळाचा तडाखा बसल्यानंतर श्रीलंकेच्या मदतीला धावून जाणारा भारत पहिला देश ठरला आहे. ‘ऑपरेशन सागर बंधू’ अंतर्गत भारताकडून आतापर्यंत ५८ टनहून अधिक मदत सामग्री, अन्नधान्ये, तंबू, प्लास्टिक चादरी, स्वच्छतागृहे, जलशुद्धीकरण उपकरणांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. शिवाय साडे चार टन औषधे व शस्त्रक्रिया उपकरणांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. बेली ब्रिज साहित्यांसह ३१ अभियंत्यांच्या मदतीने पूरग्रस्त भागात संपर्क प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे..भारतीय अभियंता तुकडीकडून पूरग्रस्त भागांत बेली ब्रिज बांधणीसाठी सर्वेक्षण सुरू आहे. वैद्यकीय मदतीतही भारत पुढे असून कॅंडीजवळील महियांगनया येथे भारतीय वैद्यकीय पथकाने ७८ तज्ज्ञांसह पूर्ण क्षमतेचे रुग्णालय सुरू केले. पहिल्याच २४ तासांत ४०० रुग्णांवर उपचार केले असून ५५ किरकोळ शस्त्रक्रिया पार पाडल्या आहेत. श्रीलंकेचे लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल लसनथा रॉड्रिग यांनी भारताच्या मदतीचे कौतुक केले. त्यांनी भारताकडून उभारलेल्या तात्पुरत्या रुग्णालयाची पाहणी केली आणि गरजूंना तातडीने वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आभार मानले..आयएनएस विक्रांत, आयएनएस उदयगिरी आणि आयएनएस सुकन्या यांच्याकडून श्रीलंकेसाठी बचाव व मदतकार्य राबविण्यात आले. चेतक हेलिकॉप्टर आणि हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरने सलग उड्डाणे करत पूरग्रस्त भागात बचाव मोहीम राबवताना सामग्रीची वाहतूक केली. सुमारे अडीच हजार भारतीय नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. यात ४०० पेक्षा अधिक नागरिकांना हवाई दलाच्या विमानांतून सुरक्षित नेण्यात आले..‘एनडीआरएफ’च्या विशेष पथकांनी पूरग्रस्त भागातील दीडशेहून अधिक लोकांची सुटका केली असून गर्भवती आणि दिव्यांगांना मदत केली आहे. बेपत्ता मृतदेह शोधण्यासाठी देखील एनडीआरएफने श्वानपथकाच्या मदतीने काम केले आहे. पुराचे पाणी पिण्याच्या पाण्यात मिसळल्याने आणि प्रामुख्याने विहिरीत मिसळल्याने नागरिकांना पिण्याचे पाणी घेणे मुश्कील झाले होते. त्यामुळे दूषित विहिरीची स्वच्छता करून ते पिण्याजोगे करण्यासाठी एनडीआरएफने मोठी कामगिरी केली. दरम्यान, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी तीनशे टन तांदळासह ९५० टन एवढे मदत साहित्य श्रीलंकेला शनिवारी रवाना केले..Premium|India-Bangladesh Relations : बांगलादेश धोकादायक वळणावर.भारत पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर श्रीलंकेच्या सोबत उभा आहे.- संतोष झा,श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्तनैसर्गिक आपत्तीमुळे श्रीलंकेत संकट उभे राहिलेले असताना प्रतिसाद देणारा भारत पहिला देश होता. भारताने हेलिकॉप्टर आणि बचाव पथके पाठविली. अन्न आणि औषधी तातडीने पाठविली. श्रीलंकेच्या आवाहनाला आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून मिळालेला प्रतिसाद अवर्णनीय होता.- विजिथा हेराथ,श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.