Strait of Hormuz: 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'वरून इराणमध्येच पडले दोन गट; लष्कर आणि सरकारमध्ये बिनसलं, जगावर पुन्हा इंधन संकटाचं सावट

IRGC military faction threatens US oil trade routesजगातील अत्यंत महत्त्वाचा सागरी व्यापारी मार्ग मानल्या जाणाऱ्या 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'वर नियंत्रण ठेवण्यावरून इराणमध्ये दोन गट पडल्याचं चित्र दिसून येत आहे. एकीकडे लष्करी संघटना आयआरजीसी आणि दुसरीकडे पेजेशकियान यांचं लोकनियुक्त सरकार यांच्यात संघर्ष पेटलाय..अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या लष्करी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आता इराणच्या अंतर्गत सत्तावर्तुळात मतभेद झाले आहेत. इराणची बलाढ्य लष्करी संघटना 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स' अमेरिकेला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या किंवा त्यावर पूर्ण ताबा मिळवण्याच्या बाजूने आहे..पाकिस्तानातील गँगस्टर महाराष्ट्रातील तरुणांना कसं जाळ्यात ओढायचे? तपासातून धक्कादायक खुलासा, Modus Operandi समोर... .तर दुसरीकडे, राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियान यांचे लोकनियुक्त सरकार लष्करी संघर्षाऐवजी मुत्सद्देगिरीचा मार्ग अवलंबून वाद शांत करण्याच्या भूमिकेत आहे. सौफान सेंटरचे वरिष्ठ विश्लेषक केनेथ कॅट्जमॅन यांच्या मते, इराणच्या कट्टरपंथी गटाला आणि 'आयआरजीसी'च्या कमांडरना असे वाटते की होर्मुझवर नियंत्रण ठेवणे ही त्यांची सर्वात मोठी सामर्थ्यशाली ताकद आहे, ज्याच्या जोरावर अमेरिकेवर दबाव आणता येऊ शकतो..हा लष्करी गट अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी अमेरिकेला अत्यंत जहाल पद्धतीने लष्करी प्रत्युत्तर देण्याच्या तयारीत आहे. याउलट, राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियान आणि संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ यांच्यासारखे नेते युद्ध पुढे नेण्याऐवजी ओमान देशाच्या मध्यस्थीने अमेरिकेशी पुन्हा संवाद सुरू करण्याची आशा बाळगून आहेत, जेणेकरून प्रदेशातील तणाव कमी होईल..Palkhi Highway: पालखी महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव कारची दुचाकीला पाठीमागून धडक; दोघांचा जागीच मृत्यू, एक गंभीर.अमेरिकेने स्पष्ट केली भूमिकाअमेरिकेने म्हटले आहे की, होर्मुझ सामुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय जहाजांसाठी खुली ठेवणे ही अमेरिकेची राष्ट्रीय आणि धोरणात्मक प्राथमिकता आहे. जगातील एकूण तेल व्यापाराच्या सुमारे २० टक्के वाहतूक याच सागरी मार्गावरून होत असल्याने, जर इराणने हा मार्ग रोखण्याचा किंवा जागतिक व्यापारात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला अमेरिकेकडून अत्यंत कडक लष्करी उत्तर दिले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.