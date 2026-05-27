Strait of Hormuz: 'होर्मुझ'मधून जहाजांची वाहतूक सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा; इराणने दिली माहिती, सामंजस्य कराराचा मसुदा तयार

Iran-America War: पश्चिम आशियातील संघर्ष संपवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग म्हणून इराण आणि अमेरिकेमध्ये सामंजस्य कराराचा प्राथमिक मसुदा तयार झाला आहे. या करारामुळे महिनाभरात 'होर्मुझ'च्या सामुद्रधुनीतून व्यापारी जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे इराणने म्हटले आहे..'रॉयटर्स' वृत्तसंस्थेने इराणच्या सरकारी दूरचित्रवाणीच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेने इराणच्या परिसरातील आपले सैन्य मागे घेतल्यास आणि सागरी नाकेबंदी उठवल्यास 'होर्मुझ'च्या सामुद्रधुनीतील व्यापारी जहाजांची वाहतूक पूर्ववत करण्यात येईल, अशी तरतूद या प्रस्तावित आराखड्यात करण्यात आली आहे..या आराखड्यातून युद्धनौकांना वगळण्यात आले असून, ओमानच्या समन्वयाने इराण या जलमार्गावरील व्यापारी वाहतुकीचे व्यवस्थापन करील, असा प्रस्ताव आहे. मात्र, हा करार अद्याप अनौपचारिक असून, त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले नाही, असे इराणच्या प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेकडून ठोस आश्वासन आल्याशिवाय कोणत्याही नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार नाही, अशी भूमिकाही इराणने घेतली आहे..कराराचे रूपांतर होणार ठरावात'इराण आणि अमेरिकेत ६० दिवसांच्या आत अंतिम करार झाल्यास, त्याचे रूपांतर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या बंधनकारक ठरावात होऊ शकते,' असेही या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. 'होर्मुझ'ची सामुद्रधुनी ठप्प असल्यामुळे सागरी वाहतुकीवर परिणाम झाला असून कच्च्या तेलाचे दरही वधारले आहेत. दरम्यान, या प्रस्तावित कराराबाबत अमेरिकेकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही..इस्रायलच्या हल्ल्यात हमासच्या सैन्यविभागाचा प्रमुख ठारइस्राईलने गाझा शहरात केलेल्या हवाई हल्ल्यात हमासच्या सैन्यविभागाचा नवा प्रमुख महंमद ओदेह ठार झाल्याचा दावा इस्राईलने केला. ओदेहच्या आधीच्या प्रमुखाला ठार केल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांत इस्राईलने ही कारवाई केली आहे. इस्राईलचे संरक्षणमंत्री इस्राईल काट्झ आणि लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी झालेल्या या हल्ल्यात ओदेहचा मृत्यू झाला. ओदेहच्या कुटुंबीयांनी त्याच्या मृत्यूला दुजोरा दिला असला, तरी तो लष्करी प्रमुख होता की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही. हमासनेही अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही..७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्राईलवर झालेल्या हल्ल्याचा ओदेह हा मुख्य सूत्रधार असल्याचे काट्झ यांनी म्हटले आहे. मंगळवारच्या या हल्ल्यात किमान तीन जण ठार, तर १२ जण जखमी झाले आहेत. दरम्यान, पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनीही सात ऑक्टोबरच्या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या सर्वांना संपवण्याचा इशारा दिला आहे.गाझामध्ये सध्या युद्धाची भीषण परिस्थिती असून, ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक नागरिक विस्थापित झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, २० लाखांपेक्षा अधिक लोक तंबूमध्ये राहत असून त्यांना मदतीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. गाझामधील आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत ७२,७०० हून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिकांचा या युद्धात मृत्यू झाला आहे..