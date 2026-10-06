ग्लोबल

Strait of Hormuz Attack : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजावर क्षेपणास्त्र हल्ला; ११ भारतीय खलाशी जखमी

पनामाच्या ‘एमटी ऑन पीस’ जहाजावर हल्ला; ओमानच्या मदतीने खलाशांना सुरक्षित बाहेर काढले, भारताची तीव्र चिंता
Missile attack on merchant vessel in Strait of Hormuz; 11 Indian sailors injured

Missile attack on merchant vessel in Strait of Hormuz; 11 Indian sailors injured

Sakal

विनयन वाघमारे
Updated on

नवी दिल्ली : जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत एका व्यापारी जहाजावर झालेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात ११ भारतीय खलाशांसह एकूण १२ जण जखमी झाले आहेत. ओमानच्या सागरी किनाऱ्याजवळ मंगळवारी पनामाचा ध्वज असलेल्या ‘एमटी ऑन पीस’ (MT On Peace) या व्यापारी जहाजावर हा हल्ला करण्यात आला. जखमी खलाशांना ओमानच्या प्रशासनाच्या मदतीने तातडीने सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले असून, त्यांच्यावर ओमानमधील खासब (Khasab) येथील रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. या जहाजावरील एकूण १९ कर्मचाऱ्यांपैकी १७ जण भारतीय नागरिक आहेत, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे.

Loading content, please wait...
attack
Missile
merchant agition
merchant
Animal attacks in Maharashtra
discussions on Hormuz Strait
Hormuz Strait tensions
Hormuz Strait incident analysis
Indian sailors safety
missile technology news
Hormuz Strait security updates
Iran security measures in Strait
Hormuz strait monitoring news
Hormuz Strait news 2023
Hormuz Strait geopolitical situation
Hormuz Strait crisis management
Hormuz Strait US-Iran relations
Hormuz Strait shipping news
impact of Hormuz Strait on India
Hormuz Strait challenges
Iran Hormuz Strait reopening conditions
Hormuz Strait international shipping news
missile capabilities India
Missile Man of India achievements
Hormuz Strait control by US
Hormuz Strait news
Hormuz Strait American dominance
Hormuz Strait security threats
safety of sailors in India
Indian sailors safety measures
rescue operations for kidnapped sailors
shipbuilding industry growth India
shipbuilding contracts in India
shipbuilding economic impact
Marathi News Esakal
www.esakal.com