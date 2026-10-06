Strait of Hormuz Attack : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजावर क्षेपणास्त्र हल्ला; ११ भारतीय खलाशी जखमी

नवी दिल्ली : जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत एका व्यापारी जहाजावर झालेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात ११ भारतीय खलाशांसह एकूण १२ जण जखमी झाले आहेत. ओमानच्या सागरी किनाऱ्याजवळ मंगळवारी पनामाचा ध्वज असलेल्या ‘एमटी ऑन पीस’ (MT On Peace) या व्यापारी जहाजावर हा हल्ला करण्यात आला. जखमी खलाशांना ओमानच्या प्रशासनाच्या मदतीने तातडीने सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले असून, त्यांच्यावर ओमानमधील खासब (Khasab) येथील रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. या जहाजावरील एकूण १९ कर्मचाऱ्यांपैकी १७ जण भारतीय नागरिक आहेत, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे..भारताकडून हल्ल्याचा तीव्र निषेधभारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला असून संकटसमयी सहकार्य केल्याबद्दल ओमान प्रशासनाचे आभार मानले आहेत. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “या सागरी भागात व्यापारी जहाजांवर होणारे सततचे हल्ले ही अत्यंत गंभीर व चिंतेची बाब आहे. प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्यासाठी हे हल्ले त्वरित थांबणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवरून होणारी व्यापारी वाहतूक आणि निष्पाप खलाशांना लक्ष्य करणे थांबवून या मार्गावरील वाहतूक लवकरात लवकर पूर्ववत झाली पाहिजे.”.होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाढता तणावअमेरिका आणि इराणमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यातच सात जहाजांवर हल्ल्यांची नोंद झाली आहे. यापूर्वी जुलै महिन्यात झालेल्या हल्ल्यात एका भारतीय खलाशाचा मृत्यू झाला होता, तर १० जण जखमी झाले होते. जगातील एकूण तेल आणि द्रवीभूत नैसर्गिक वायूच्या (LNG) पुरवठ्यापैकी सुमारे २० टक्के वाहतूक याच चिंचोळ्या मार्गातून होते. त्यामुळे या मार्गावरील संघर्षाचा थेट परिणाम जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींवर आणि ऊर्जा सुरक्षेवर होत आहे..Hingoli Fire Tragedy : हिंगोलीत फटाक्यांच्या गोदामाला भीषण आग; महिला आणि मुलासह दोघांचा मृत्यू, नगर परिषदेचे कर्मचारी गंभीर भाजले!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.