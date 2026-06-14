US Iran Deal: अमेरिका-इराण कराराचा मोठा मसुदा तयार! होर्मुज स्ट्रेट खुले होणार; तेलबंदी हटणार, डीलमध्ये काय ठरलं?

इराण आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या शांतता चर्चेदरम्यान झालेल्या कराराबाबत अनेक घडामोडी समोर आल्या आहेत. एका वरिष्ठ इराणी अधिकाऱ्याने सांगितले की, अमेरिकेसोबतच्या करारासाठी तयार करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराच्या अंतिम मसुद्यात अनेक मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये तेहरानच्या अणुकार्यक्रमापासून ते होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यापर्यंतच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. एकदा दोन्ही पक्षांमध्ये करार झाल्यावर पुढील ६० दिवसांत अंतिम करारावर वाटाघाटी होतील. .इराणी अधिकाऱ्याने सांगितले की, या सामंजस्य करारामध्ये अनेक व्यापक मुद्द्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्व व्यापारी जहाजांसाठी तात्काळ पुन्हा खुली केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. अमेरिकेनेही इराणी बंदरांवरील आपली नौदल नाकेबंदी उठवली आहे. अंतिम करार होईपर्यंत इराणवर नवीन निर्बंध न लादण्यास अमेरिका सहमत झाली आहे. अमेरिका एका विशिष्ट कालावधीसाठी इराणवरील तेल निर्बंध शिथिल करेल, ज्यामुळे तेहरानला तेल विकून महसूल मिळवता येईल. .Modi-Trump Meeting: डोनाल्ड ट्रम्प-नरेंद्र मोदी यांची भेट ठरली; व्हाईट हाऊसची मंजुरी, 'या' मुद्द्यांवर होणार चर्चा.अमेरिकेने इराणची गोठवलेली २५ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता सोडण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामध्ये थेट रोख हस्तांतरण, प्रादेशिक देशांमधील सहकार्य आणि आर्थिक पतपुरवठा यांचा समावेश असेल. तेहरानने अण्वस्त्रे विकसित न करण्याचे किंवा न मिळवण्याचे मान्य केले आहे. अंतिम करार होईपर्यंत अणुविषयक मुद्द्यांवर यथास्थिती कायम ठेवण्यास तेहरानने सहमती दर्शवली आहे. ज्यामध्ये युरेनियमचे संवर्धन न करणे आणि आपल्या अणुसुविधांचा विस्तार न करणे यांचा समावेश आहे..Ambassador Job: सरकारी नोकरी नाही, थेट राजदूत बनण्याची संधी! सरकारची महत्त्वाची घोषणा; नेपाळमध्ये मोठी हालचाल, कुणाला संधी मिळणार?.अमेरिका या गोष्टीला सहमत आहे की तेहरान इराणमधील उच्च संवर्धित युरेनियमचा साठा कमी करेल आणि तसे करण्याच्या पद्धतीवर ६० दिवसांच्या आत चर्चा केली जाईल. अंतिम करारानंतर, इराणवरील अमेरिकेचे आणि संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व निर्बंध एका निश्चित वेळापत्रकानुसार उठवले जातील. अमेरिका एका निश्चित कालावधीसाठी इराणवरील तेलबंदी उठवणार आहे, ज्यामुळे तेहरानला तेल विकून महसूल मिळवता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.