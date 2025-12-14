Sydney Shooting : ऑस्ट्रेलियातील सिडनीत दहशतवादी हल्ला? दोन अज्ञातांकडून अंदाधुंद गोळीबार; १० जणांचा मृत्यू

ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनी शहरातील प्रसिद्ध बांडी बीच परिसरात दोन अज्ञातांनी अंदाधुंद गोळीबार केला आहे. या गोळीबारात १० जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. या दोघांनी मिळून जवळपास ५० राऊंड फायर केल्याचं सांगण्यात येत आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. गोळीबार केल्यानंतर दोघेही घटनास्थळावरून पसार झाले. मात्र, काही वेळानंतर त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत बचावकार्य सुरु केलं आहे. तसेच जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. .या घटनेबाबत ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “ही धक्कादायक घटना आहे. सध्या पोलीस आणि संबंधित यंत्रणात घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. बांडी बीच परिसरात बचावकार्य करण्यात आलं आहे. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.'' पुढे बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “मी आता स्थानिक पोलीसांची चर्चा केली. न्यू साउथ वेल्स पोलिसांसोबत संपर्क करण्यात आला आहे. आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत. पुढील माहिती मिळताच ती तात्काळ नागरिकांना दिली जाईल”.White House Shooting : अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसजवळ गोळीबार, दोन जवान जखमी; एक संशयित ताब्यात.दरम्यान, सिडनीतील प्रसिद्ध वृत्तपत्र सिडनी मॉर्निंग हेराल्डने स्थानिक नागरिकांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, बांडी बीच परिसरात स्थानिक उत्सव साजरा करण्यात येत होता. यावेळी अचानक गोळीबार सुरु झाला. दोघांनी जवळपास ५० राऊंड फायर केले. फायरिंगचा आवाज येताच नागरिकांनी घाबरून घटनास्थळारून पळ काढला. मात्र, यात १० जणांना प्राण गमावावे लागले. तर काही जण तर १० ते १५ जण जखमी झाले..Brown University Firing : परीक्षेवेळी गोळीबार, शेवटचा पेपर देणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; ८ जण जखमी.या घटनेबाबत न्यू साउथ वेल्स पोलिसांनी अधिकृत निवेदन जारी केलं आहे. ''गोळीबार करणाऱ्या दोन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांची चौकशी सुरु आहे. त्यांनी हा गोळबार का केला? यामागचा उद्देश काय होता? हा दहशतवादी हल्ला होता का? यादृष्टीने तपास सुरु असल्याचं त्यांनी या निवेदनात सांगितलं. तसेच नागरिकांनी या परिसरात जाणे टाळावे'', असं आवाहनही त्यांनी केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.