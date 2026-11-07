बांगलादेशात रवींद्रनाथ टागोरांच्या चित्राची विटंबना; काळी शाई फासली, आक्षेपार्ह पोस्टरही लावले

बांगलादेशात प्रसिद्ध साहित्यिक आणि नोबेल पुरस्कार विजेते रवींद्रनाथ टागोर यांच्या चित्राची विटंबना करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. खुलना रेल्वे स्थानकाच्या परिसरातील भिंतीवर काढलेल्या टागोरांच्या चित्रावर काळी शाई फासण्यात आली. एवढंच नाही तर त्यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह मजकूर असलेले पोस्टरही लावण्यात आले. या घटनेनंतर संताप व्यक्त केला जात आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे..खुलना रेल्वे स्थानकाच्या संरक्षक भिंतीवर शहरातील कला, साहित्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींची चित्रं साकारण्यात आली होती. यामध्ये रवींद्रनाथ टागोर यांचाही समावेश होता. मात्र, अज्ञात व्यक्तींनी त्यांच्या चित्रावर काळी शाई फासली. विशेष म्हणजे, त्याच भिंतीवरील इतर प्रसिद्ध व्यक्तींच्या चित्रांना हात लावण्यात आलेला नाही. यामध्ये लोकगायक फकीर लालन शाह, चित्रकार एस. एम. सुलतान, कवी काझी नजरूल इस्लाम, माजी पंतप्रधान खालिदा झिया आणि माजी राष्ट्रपती जियाउर रहमान यांच्या चित्रांचा समावेश आहे..Bangladesh protests : बांगलादेशात पुन्हा असंतोषाचा उद्रेक! वेतनवाढीसाठी हजारो कामगार रस्त्यावर; ढाका-गाझीपूरमध्ये जाळपोळ.टागोरांच्या चित्राशेजारी दोन पोस्टर लावण्यात आले होते. त्यामध्ये टागोर हे मुस्लिम आणि पूर्व बंगालचे शत्रू असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच बांगलादेशात त्यांना स्थान नसल्याचं म्हटलं आहे. भारताशी असलेल्या त्यांच्या संबंधांवरही पोस्टरमधून आक्षेप घेण्यात आला. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर खुलना सदर पोलिसांनी तपास सुरू केला. मात्र, रस्त्याच्या पलीकडील दुकानं बंद असल्यामुळे नेमकं कधी आणि कोणी चित्राची विटंबना केली, हे शोधण्यात अडचणी येत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं..Bangladesh MP Arrested : ७५ वर्षीय खासदाराच्या १९ वर्षीय पत्नीने उचललं टोकाचं पाऊल; घटनास्थळी चिठ्ठी सापडली अन्, खासदाराला पोलिसांकडून अटक.खुलना सिटी कॉर्पोरेशनचे प्रशासक नजरुल इस्लाम मंजू यांनी या प्रकाराचा निषेध केला. मुलांमध्ये स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता विकसित व्हावी, या उद्देशाने ही चित्रं साकारण्यात आली होती, असं त्यांनी सांगितलं. सांस्कृतिक कार्यकर्ते शरीफुल इस्लाम सलीम यांनी या घटनेमागे संघटित गटाचा हात असण्याची शक्यता व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, ऑक्टोबर महिन्यात ढाका येथेही टागोरांच्या चित्राला लक्ष्य करण्यात आलं होतं. त्या प्रकरणात चार जणांना ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.