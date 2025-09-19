रूममेटवर चाकू हल्ल्याचा प्रयत्न, अमेरिकन पोलिसांनी भारतीय तरुणाचा केला एन्काउंटर; कुटुंबियांना १५ दिवसांनी समजलं

अमेरिकेत एका भारतीय तरुणाचा पोलिसांनी एन्काउंटर केल्याची घटना समोर आलीय. ३ सप्टेंबरला त्याचा एन्काउंटर केल्यानंतर दोन आठवड्यांनी त्याच्या घरच्यांना याबाबत माहिती समजली. एन्काउंटर झालेल्या तरुणाचं नाव मोहम्मद निजामुद्दीन असं आहे. तो कॅलिफोर्नियात शिकत होता. रूममेटवर चाकूने हल्ला केल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. .मोहम्मद निजामुद्दीन हा मूळचा तेलंगणातील आहे. त्याचे वडील निवृत्त शिक्षक आहेत. निजामुद्दीनच्या वडिलांनी सांगितलं की, कर्नाटकात असणाऱ्या मुलाच्या मित्राने त्याच्या मृत्यूची बातमी आम्हाला सांगितली. ३ सप्टेंबरला एन्काउंटर झाला आणि १८ सप्टेंबरला आम्हाला हे समजलं..कॅलिफोर्निया पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेलंगणाच्या महबूबनगर इथं राहणाऱ्या मोहम्मद निजामुद्दीन याचा ३ सप्टेंबरला एन्काउंटर करण्यात आला. त्याच्या राहत्या घरी चाकूने हल्ला करत असताना तो आढळला होता. रूममेटवर चाकून हल्ला करत त्यानं मारहाण केली. या मारहाणीत रूममेट जखमी झाला होता..एसपींची आई आजारी पडली, मध्यरात्री पोलिसांनी डॉक्टरला दवाखान्यातून उचललं; VIDEO आला समोर.घरात चाकू हल्ला केल्याच्या घटनेनंतर पोलिसांना कॉल आला होता. निजामुद्दीन आणि त्याच्या रूममेटमध्ये मोठा वाद झाल्यानंतर हल्ला झाला होता. जेव्हा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले तेव्हा त्यांनी निजामुद्दीनवर गोळीबार केला. निजामुद्दीनला जखमी अवस्थेत स्थानिक रुग्णालयात नेलं होतं. पण उपचाराआधीच त्याची प्राणज्योत मालवली..निजामुद्दीनच्या कुटुंबियांनी दावा केला की गोळी लागण्याआधी आमच्या मुलानंच पोलिसांना मदतीसाठी बोलावलेलं. निजामुद्दीनने फ्लोरिडात कंम्पुटर सायन्समधून पदवीचं शिक्षण घेतलं होतं. कॅलिफोर्नियातील एका कंपनीत तो काम करत होता. त्याला नोकरीवरून चुकीच्या पद्धतीने काढून टाकलं होतं असा आरोपही कुटुंबियांनी केलाय..लिंक्डइनवर निजामुद्दीनने एक पोस्टही केली होती. त्यात म्हटलं होतं की, माझा वंशभेद, द्वेष यातून छळ आणि फसवणूक केली गेली. चुकीच्या पद्धतीने काढून टाकलं गेलं. वर्णद्वेषी अमेरिकन मानसिकता संपायला हवी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.