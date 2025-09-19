ग्लोबल

रूममेटवर चाकू हल्ल्याचा प्रयत्न, अमेरिकन पोलिसांनी भारतीय तरुणाचा केला एन्काउंटर; कुटुंबियांना १५ दिवसांनी समजलं

अमेरिकेत तेलंगणातील ३२ वर्षीय तरुणाचा पोलिसांनी एन्काउंटर केल्याची घटना घडलीय. धक्कादायक म्हणजे आपल्या मुलाचा एन्काउंटर झालाय हे कुटुंबियांना दोन आठवड्यांनी समजलं.
सूरज यादव
अमेरिकेत एका भारतीय तरुणाचा पोलिसांनी एन्काउंटर केल्याची घटना समोर आलीय. ३ सप्टेंबरला त्याचा एन्काउंटर केल्यानंतर दोन आठवड्यांनी त्याच्या घरच्यांना याबाबत माहिती समजली. एन्काउंटर झालेल्या तरुणाचं नाव मोहम्मद निजामुद्दीन असं आहे. तो कॅलिफोर्नियात शिकत होता. रूममेटवर चाकूने हल्ला केल्याचा आरोप त्याच्यावर होता.

