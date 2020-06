पाकिस्तानच्या कराची स्टॉक एक्सेजवर दहशतवादी हल्ला

कराची : पाकिस्तानमधील कराची स्टॉक एक्सेंजवर दहशतवादी हल्ला आहे. स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोळीबार करत दहशतवादी स्टॉक एक्सेंजमध्ये घुसले असून दोन लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या गोळीबारात तिघे जखमीही झाले आहेत. चार दहशतवादी स्टॉक एक्सेंजच्या इमारतीत घुसले आणि गोळीबार करण्यास सुरुवात केली.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, चार दहशतवाद्यांनी हल्ला केला आहे. पोलीस आणि दहशतवाद्यांमध्ये सध्या चकमक सुरू आहे. दहशतवाद्यांकडून अंदाधुंद गोळीबारदेखील करण्यात आला. चार दहशतवाद्यांपैकी तिघांचा खात्मा करण्यात यश आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. तर एक दहशतवादी अद्याप आतमध्ये लपला आहे. हल्ला झाल्यानंतर पोलिसांनी लगेचच संपूर्ण परिसर सील केला. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या व्यक्तींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

