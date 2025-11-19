Bhupendra Yadav : वाघांचे संरक्षण केल्यास मानवाचे भवितव्य सुरक्षित पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांचे ‘आयबीसीए’त प्रतिपादन!

बेलेम (ब्राझील) : वाघ, बिबट्या, चित्त्यांच्या संरक्षणासाठी पावले उचलण्याचे आवाहन भारताने जागतिक नेत्यांना केले. या प्रजातींचे भविष्य सुरक्षित केल्यास मानवजातीसाठी सुरक्षित आणि दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित होईल, अशी भूमिकाही भारताने मांडली. येथे सुरू असलेल्या हवामान परिषदेत (सीओपी ३०) ‘इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स’ (आयबीसीए) उच्चस्तरीय मंत्रिगटाला पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी संबोधित केले. वाघ, बिबट्या आदींच्या संख्येतील घटीमुळे संपूर्ण पर्यावरणसंस्थाच अस्थिर होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला..यादव म्हणाले, की ज्या ठिकाणी वाघ, बिबट्या आदी वन्यप्राण्यांचे अस्तित्व आढळते, तेथील जंगले अधिक समृद्ध असतात, तिथे गवताळ प्रदेश पुन्हा निर्माण होतात, जलप्रणाली कार्यरत असते आणि कार्बन कार्यक्षमरीत्या साठविला जातो. एकात्मिक हवामान आणि जैवविविधता कृतीचा भाग म्हणून या प्रजातींच्या संरक्षणासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले..Premium| Bihar elections: तेजस्वी यादव आणि नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाची लढाई.ते म्हणाले, ‘‘आजची पर्यावरणीय आव्हाने परस्परांशी खोलवर जोडलेली आहेत आणि त्यासाठी एकत्रित उपायांची आवश्यकता आहे. वाघ व त्याच्या प्रजातीतील अन्य प्राणी हे सर्वोच्च भक्षक असून ते पर्यावरणीय संतुलन राखणारे आणि परिसंस्थेच्या आरोग्याचे चौकीदार आहेत. या प्राण्यांच्या संख्येत घट होण्याने पर्यावरण अस्थिर होऊ शकते तसेच हवामान बदलाचा सामना करण्याची क्षमताही कमी होते व नैसर्गिक कार्बन नष्ट होते. हवामान बदल म्हणजे दुसरेतिसरे काही नसून सर्वाधिक नैसर्गिक स्वरूपातील हवामान कृती आहे. आपण अनेकदा ज्याला वन्यजीव संरक्षण म्हणतो, ते प्रत्यक्षात हवामान कृतीचे सर्वात नैसर्गिक स्वरूप आहे, ’’असेही त्यांनी सांगितले. वाघ, बिबट्या आदींच्या अधिवासांचे संरक्षण केल्याने कार्बन शोषण, जलसंधारण संरक्षण, आपत्ती जोखीम कमी करणे, हवामान अनुकूलन आणि शाश्वत उपजीविका यांना थेट ताकद मिळते, असेही त्यांनी अधारेखित केले..काय आहे आयबीसीए ?वाघासह, सिंह, बिबट्या, हिमबिबट्या, चित्ता, जग्वार, प्युमा या सात प्रजातींच्या संवर्धनासाठी भारताच्या नेतृत्वात आयबीसीए हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. वन्यजीव तस्करीला आळा घालण्यासह अधिवासांचे संरक्षण आणि संवर्धनाच्या प्रयत्नांसाठी संसाधने एकत्रित करणे आदींसाठी सदस्य देशांत सहकार्य वाढविण्याचा या उपक्रमाचा हेतू आहे..उपमुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यासाठी रुग्णवाहिकेचा वापर?.तापमानवाढीवर उपाय शोधा : ब्राझीलसीओपी३० परिषदेचा यजमान देश असलेल्या ब्राझीलने चर्चा करत तापमानवाढीवर उपाय शोधण्याचे आवाहन सदस्य देशांना पत्राद्वारे केले. ब्राझीलच्या या परिषदेतील मार्गदर्शनामुळे जागतिक तापमानवाढीविरुद्ध पावले उचलली जातील, अशी आशा निर्माण झाली. यात तेल-कोळसा यांसारख्या जीवाश्म इंधनांपासून बाहेर पडण्याचा आराखडा तयार करण्यापासून ते वारा-सौर ऊर्जेसारखी स्वच्छ ऊर्जा उभारण्यासाठी देशांना अधिक आर्थिक मदत देण्यापर्यंतची पावले समाविष्ट होऊ शकतात..हवामान बदल खराच!भारतातर्फे २०३५ साठीचे सुधारित ‘राष्ट्रीय निर्धारीत योगदान’ (एनडीसी) डिसेंबरपर्यंत सादर केले जाईल, असे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की हवामान बदल हा खरा व नजीकचा आहे, विकासाच्या अशाश्वत पद्धतींमुळे त्याला चालना मिळाली आहे. विकसित देशांनी अंतिम मुदतीपूर्वीच शून्य उत्सर्जनाचे आपले उद्दिष्ट गाठावे, असे आवाहन त्यांनी केले. सीओपी ३० मधील दुसऱ्या एका कार्यक्रमात औद्योगिक संक्रमणाला गती देण्यासाठी जागतिक भागीदारीची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.