इराणशी व्यापार करणाऱ्यांवर २५ टक्के टॅरिफ, ट्रम्प यांची घोषणा; भारताचाही समावेश

अमेरिकेचा इराणसोबत संघर्ष सुरू असून आता इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर टॅरिफ लागू करण्याचा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. ट्रम्प यांनी थेट टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केली असून हे फायनल असल्याचंही ठणकावून सांगितलंय. इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांमध्ये भारतसुद्धा आहे. साखर, चहा, औषध, सुका मेवा यांसारख्या अनेक वस्तूंचा व्यापार भारत आणि इराण यांच्यात होतो. सध्या अमेरिकेनं भारताबाबत थेट काही विधान केलेलं नाहीय..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्टमधून याबाबत माहिती दिलीय. ट्रम्प यांनी म्हटलं की, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणशी कोणत्याही प्रकारचा व्यापार कोणताही देश करत असेल तर त्यांना अमेरिकेसोबत व्यापार करण्यासाठी २५ टक्के टॅरिफ द्यावा लागेल. हा अंतिम आदेश असल्याचंही ट्रम्प यांनी म्हटलंय. हा आदेश लगेच लागू करण्यात आल्याचंही ते म्हणालेत..इराणसोबत चीन, ब्राझील, तुर्की, रशियासह अनेक देश व्यापार करतात. गेल्या काही वर्षात इराणच्या ५ मोठ्या व्यापारी भागिदारांमध्ये भारताचा समावेश आहे. भारताकडून इराणमध्ये तांदूळ, चहा, साखर, औषधे, स्टेफल फायबर्स, इलेक्ट्रिक मिशनरी, आर्टिफिशिअल ज्वेलरी निर्यात केली जाते. तर सुका मेवा, इनऑर्गॅनिक आणि ऑर्गेनिक केमिकल, काचेच्या वस्तू इत्यादींची भारतात आयात होते..इराणने अमेरिकेच्या या निर्णयावर अद्याप कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. इराण आणि अमेरिका यांच्यात मध्यस्थीसाठी ओमानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी इराण दौराही केला. यात अद्याप तोडगा निघालेला नाही. इराणकडून आता काय प्रस्ताव येणार हेसुद्धा स्पष्ट नाहीय. तर दुसरीकडे ट्रम्प यांनी इराणच्या अणुबॉम्ब आणि बॅलेस्टिक मिसाइलबाबत कठोर अटी ठेवल्या आहेत. या अटी इराणच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अडचणीच्या असल्यानं चर्चेत अडथळा येत असल्याचंही म्हटलं जातंय..