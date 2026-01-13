ग्लोबल

इराणशी व्यापार करणाऱ्यांवर २५ टक्के टॅरिफ, ट्रम्प यांची घोषणा; भारताचाही समावेश

Donald Trump : इराणची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता नव्या टॅरिफची घोषणा केलीय. इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांना अमेरिकेसोबत व्यापार करण्यासाठी २५ टक्के टॅरिफ द्यावा लागेल.
सूरज यादव
अमेरिकेचा इराणसोबत संघर्ष सुरू असून आता इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर टॅरिफ लागू करण्याचा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. ट्रम्प यांनी थेट टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केली असून हे फायनल असल्याचंही ठणकावून सांगितलंय. इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांमध्ये भारतसुद्धा आहे. साखर, चहा, औषध, सुका मेवा यांसारख्या अनेक वस्तूंचा व्यापार भारत आणि इराण यांच्यात होतो. सध्या अमेरिकेनं भारताबाबत थेट काही विधान केलेलं नाहीय.

