अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी फिलीपिन्समधील क्वाड नेत्यांच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पुन्हा एकदा स्तुती केली. त्यांनी मोदींना खूप कणखर व्यक्ती आहे आणि ते माझे चांगले मित्र आहेत, असे ते म्हणाले. दोन वर्षांनंतर क्वॉड नेत्यांची ही पहिली औपचारिक बैठक होती..डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “पंतप्रधान मोदी खूप कणखर व्यक्ती आहेत. ते एक उत्तम नेते आहेत आणि माझे चांगले मित्र आहेत.” ही स्तुती ट्रम्प यांनी मागील दोन वर्षांत मोदींच्या वाटाघाटी कौशल्याबाबत केलेल्या प्रशंसेची पुनरावृत्ती होती. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये व्हाइट हाऊसमध्ये व्यापार चर्चा झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी मोदींना “माझ्यापेक्षा जास्त कठोर वाटाघाटीकार” म्हटले होते. जूनमध्ये फ्रान्समधील जी-७ शिखर परिषदेतही त्यांनी मोदींना “खूप कठोर वाटाघाटीकार” असेच संबोधले होते..Satana News : सटाणा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी बेमुदत संपात सहभाग; वेतनवाढीचा प्रस्ताव २२ महिन्यांपासून मुख्यमंत्र्यांकडे प्रलंबित, न्यायालयातील कामकाज ठप्प.चारही देशांचे नेते मनिला येथे आशियान शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर एकत्र आले. ट्रम्प यांनी सांगितले की, क्वाडच्या पुनरुज्जीवनापासून चार देशांमधील सहकार्य वाढले आहे आणि ही भागीदारी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या भागीदारांपैकी एक आहे. त्यांनी सांगितले की, हे देश इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील सुरक्षा आणि आर्थिक राजनय याबाबत जवळून काम करत आहेत..ट्रम्प यांनी क्वाड अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) अॅक्सिलरेटर सुरू करण्याची घोषणा केली. त्यांनी एआयसाठी ८५ दशलक्ष डॉलर खर्च करण्याची घोषणा केली आणि म्हटले की, अमेरिका आणि सामायिक करणाऱ्या देशांनी या तंत्रज्ञानाचे भविष्य घडवले पाहिजे. तसेच चारही देश सागरी नियंत्रण सरावांसह लष्करी सराव करतील, असेही त्यांनी सांगितले..Luxury Bus Accident : पुणे-सोलापूर महामार्गावर लक्झरी बसचा भीषण अपघात; टेम्पो ट्रॅव्हलरला धडकून तीन तृतीयपंथी गंभीर जखमी.तर, पंतप्रधान मोदींनी क्वाडला “रचनात्मक आणि विश्वासार्ह भागीदारी” म्हटले. त्यांनी सागरी सुरक्षा, पुरवठा साखळ्या, नवीन तंत्रज्ञान आणि आपत्ती प्रतिसाद या क्षेत्रांतील क्वाडच्या कामाचा उल्लेख केला. मोदींनी आठवण करून दिली की, चारही देशांच्या अधिकाऱ्यांची पहिली बैठक २००७ मध्ये मनिला येथे झाली होती आणि एक दशकानंतर त्याच शहरात संवाद पुन्हा सुरू करण्यात आला. त्यांनी सांगितले की, जानेवारी २०२५ पासून चारही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या पाच बैठका झाल्या आहेत, ज्यामुळे या भागीदारीबद्दलची वचनबद्धता दिसून येते.