Donald Trump : भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही, ट्रम्प यांचा दावा; म्हणाले- पंतप्रधान मोदींनी आश्वासन दिलंय

ट्रम्प यांनी पुतिन आणि झेलेन्स्की यांच्यातील द्वेष हा संघर्ष संपवण्यातील मुख्य अडथळा असल्याचे नमूद केले.अमेरिकेने भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादला असला तरी भारत स्वतःचे निर्णय घेणारा सार्वभौम देश असल्याचे अमेरिकन प्रतिनिधीने स्पष्ट केले.पुतिन यांनी अमेरिकेला इशारा दिला की भारत आणि चीनवर दबाव आणल्यास अमेरिकेलाही आर्थिक तोटा होईल..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी दावा केला की पंतप्रधान मोदींनी त्यांना आश्वासन दिले आहे की भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवेल. ते म्हणाले की भारत हे लगेच करू शकत नाही, पण लवकरच यासाठी पाऊले उचलेल . ट्रम्प पुढे म्हणाले की ते आता चीनलाही असेच करायला लावतील. रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यासाठी अमेरिका भारतावर दबाव आणत असताना ट्रम्प यांचे हे विधान आले आहे..व्हाईट हाऊसमधील एका कार्यक्रमात भाषणादरम्यान ट्रम्प म्हणाले की मोदी एक चांगले व्यक्तित्व आहे आणि ते मला आवडतात. ते म्हणाले की पूर्वी भारताला दर काही महिन्यांनी एक नवीन नेता मिळायचा, परंतु माझे मित्र मोदी बराच काळ सत्तेत आहेत आणि त्यांनी मला आश्वासन दिले आहे की ते लवकरच रशियाकडून तेल खरेदी थांबवतील..युद्ध संपवण्यासाठी आवश्यक ट्रम्प म्हणाले की मित्र पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांना आश्वासन दिले आहे की ते रशियाकडून तेल खरेदी थांबवतील. ते म्हणाले की हे लगेच करता येणार नाही; ही एक प्रक्रिया आहे जी भारत लवकरच पूर्ण करेल आणि नंतर तेल खरेदी थांबवेल. ट्रम्प पुढे म्हणाले की ते युद्ध थांबवावे आणि युक्रेनियन आणि रशियन लोकांना मारणे थांबवावे ही राष्ट्राध्यक्ष पुतिनकडून अपेक्षा आहे. झेलेन्स्की आणि व्लादिमीर पुतिन यांच्यात एकमेकांबद्दल खूप द्वेष आहे, जो एक मोठा अडथळा आहे. ट्रम्प म्हणाले की त्यांना विश्वास आहे की ते तो हा संघर्ष सोडवू शकतात. त्यांनी असेही म्हटले की जर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवले तर ते सोपे होईल आणि युद्ध संपल्यानंतर व्यापार पुन्हा सुरू होईल..भारत स्वतःचे निर्णय घेतोट्रम्प यांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा अमेरिका रशियासोबतचा भारताचा ऊर्जा व्यापार संपवण्याचा सतत प्रयत्न करत आहे. ट्रम्प यांनी या कारणास्तव भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के कर देखील लादला.पण, ट्रम्प यांचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीस यांनी सांगितले की भारत हा एक सार्वभौम देश आहे आणि तो स्वतःचे सर्व निर्णय घेऊ शकतो. त्यांनी असेही म्हटले की अमेरिका भारताला कोणत्याही देशाशी संबंध राखण्यास किंवा तोडण्यास भाग पाडत नाही. यापूर्वी पुतिन यांनी अमेरिकेला इशारा दिला होता की जर अमेरिका रशियासोबतचे व्यापार संबंध संपवण्यासाठी भारत आणि चीनवर दबाव आणला तर अमेरिकेलाही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल..FAQs प्रश्न 1: ट्रम्प यांनी मोदींबद्दल काय सांगितले? उत्तर: ट्रम्प म्हणाले की मोदी एक चांगले व्यक्तिमत्व आहेत आणि त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याचे आश्वासन दिले आहे.प्रश्न 2: भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवणे का आवश्यक आहे? उत्तर: ट्रम्प यांच्या मते, हे युक्रेन-रशिया युद्ध थांबवण्यासाठी आणि जागतिक शांततेसाठी आवश्यक आहे.प्रश्न 3: भारत लगेच तेल खरेदी थांबवेल का? उत्तर: नाही, ट्रम्प म्हणाले की हे लगेच शक्य नाही; ही एक प्रक्रिया आहे जी टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होईल.प्रश्न 4: अमेरिकेने भारतावर कोणता कर लादला आहे? उत्तर: ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादला आहे.प्रश्न 5: अमेरिकेच्या प्रतिनिधीने भारताबद्दल काय स्पष्ट केले? उत्तर: भारत हा एक सार्वभौम देश आहे आणि त्याचे निर्णय स्वतंत्र असतात, असे त्यांनी सांगितले.प्रश्न 6: पुतिन यांनी अमेरिकेला काय इशारा दिला? उत्तर: जर अमेरिका भारत आणि चीनवर दबाव आणला, तर तिला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल, असा इशारा पुतिन यांनी दिला.