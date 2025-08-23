Trump tariffs: 'फार्मा'नंतर 'या' सेक्टरवरही अमेरिका लावणार टॅरिफ; भारतावर काय परिणाम होणार?

वॉशिंग्टनः अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फर्निचर आयातीवर टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. येत्या ५० दिवसांत याची चौकशी पूर्ण होईल आणि त्यानंतर इतर देशांकडून अमेरिकेत येणाऱ्या फर्निचरवर किती शुल्क आकारायचे, हे निश्चित केले जाईल. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, या पावलामुळे अमेरिकेतील उद्योगाला पुन्हा बळकटी मिळेल आणि उत्पादनाला देशांतर्गत मागणी वाढेल..फर्निचर आयातीवर टॅरिफ का? ट्रम्प यांनी आपल्या निवेदनात विशेषतः नॉर्थ कॅरोलाइना, साउथ कॅरोलाइना आणि मिशिगन यांसारख्या राज्यांचा उल्लेख केला. ही राज्ये एकेकाळी फर्निचर उद्योगाची मोठी केंद्रे होती, परंतु स्वस्त श्रम आणि कमी उत्पादन खर्चामुळे बहुतेक कंपन्यांनी आपले काम परदेशात हलवले. नवीन टॅरिफमुळे कंपन्यांना पुन्हा अमेरिकेत उत्पादन करण्यास भाग पाडले जाईल, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे..ट्रम्प यांच्या घोषणेचा शेअर बाजारावर परिणाम या घोषणेचा थेट परिणाम अमेरिकेच्या शेअर बाजारात दिसून आला. Wayfair, RH आणि Williams-Sonoma यांसारख्या प्रमुख फर्निचर आणि होम गुड्स कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घट झाली. तर दुसरीकडे, La-Z-Boy सारख्या अमेरिकन उत्पादन करणाऱ्या कंपनीचे शेअर्स वाढले, जी बहुतांश फर्निचर अमेरिकेतच बनवते. विश्लेषकांचे मत आहे की, जर टॅरिफ लागू झाले, तर परदेशी उत्पादने महाग होतील आणि देशांतर्गत कंपन्यांना फायदा होईल..ट्रम्प प्रशासन करत आहे तपास अमेरिकेचे वाणिज्य विभाग सध्या याची चौकशी करत आहे. ही चौकशी 'ट्रेड एक्सपेंशन ॲक्ट, १९६२' च्या कलम २३२ अंतर्गत होत आहे. हा कायदा अमेरिकन सरकारला अशा उत्पादनांवर टॅरिफ लावण्याची परवानगी देतो, ज्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक मानले जाते. मात्र, हे टॅरिफ सध्याच्या शुल्काव्यतिरिक्त असतील का? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..Nagpur News : कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचं अपघाती निधन, पत्नीचाही मृत्यू; मूळ गावी जाताना घडली घटना.अमेरिकेत एकेकाळी फर्निचर उद्योगात १२ लाख लोकांना रोजगार मिळत होता एक काळ असा होता, जेव्हा अमेरिकेचा फर्निचर उद्योग खूप मजबूत होता. १९७९ मध्ये या उद्योगात सुमारे १२ लाख लोक काम करत होते. २०२३ पर्यंत ही संख्या कमी होऊन फक्त ३.४ लाख राहिली आहे. या घसरणीचे मुख्य कारण परदेशातील स्वस्त उत्पादन आणि मोठ्या प्रमाणावर आउटसोर्सिंग मानले जाते. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, नवीन टॅरिफमुळे केवळ अमेरिकन उद्योगालाच चालना मिळणार नाही, तर हजारो लोकांसाठी रोजगारही परत येईल..Education Department : शिक्षक पुरस्काराबाबत उदासीनता; १० तालुक्यांतून केवळ दोन-दोनच प्रस्ताव.ट्रम्प यांच्या घोषणेचा भारतावर परिणाम होईल का? फर्निचर आयातीवर टॅरिफ लावण्याचा प्रस्ताव ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. सरकार आधीच इतर उत्पादनांवरही टॅरिफ लावण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये कॉपर, सेमीकंडक्टर आणि औषधांचा (फार्मास्युटिकल्स) समावेश आहे. या धोरणाचे उद्दिष्ट देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, परदेशी अवलंबित्व कमी करणे आणि अमेरिकेत उद्योग आणि रोजगाराला पुन्हा बळकटी देणे आहे. ट्रम्प यांच्या या घोषणेचा भारतावरही परिणाम होणार आहे, कारण भारत मोठ्या प्रमाणात फर्निचर अमेरिकेला निर्यात करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.