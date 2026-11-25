अमेरिकेकडून भारतावर पुन्हा अतिरिक्त आयातशुल्क लावण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, भारतावर २५ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेकडून मांडला जात आहे. भारतासह आणखी सहा देशांनाही या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. कंबोडिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, तैवान आणि थायलंड या देशांचाही त्यात समावेश आहे. या देशांच्या व्यापार आणि उत्पादनाशी संबंधित धोरणांची अमेरिकेकडून तपासणी सुरू आहे. त्यांच्या बाजारपेठेतील मागणीपेक्षा अधिक वस्तूंचे उत्पादन होत असल्याचा आरोप अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी केला आहे. याच कारणावरून नव्या शुल्काचा प्रस्ताव पुढे आल्याचे सांगितले जात आहे..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून आयातशुल्काबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. इतर देशांनी अमेरिकेकडून अधिक वस्तू खरेदी कराव्यात, तसेच परदेशी कंपन्यांनी आपले कारखाने अमेरिकेत सुरू करावेत, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. यासाठी विविध देशांवर अतिरिक्त कर लावण्याचा दबाव आणला जात आहे..Shark Tank USA: भारतीय तरुणाचा अमेरिकेत डंका! फक्त 2 चमच्यांच्या आयडियासाठी मिळाली ₹3.3 कोटींची ऑफर.अमेरिकेला व्यापारातील व्यवहार आपल्या बाजूने वळवायचे असून, इतर देशांनी अमेरिकन वस्तूंची खरेदी वाढवावी, अशी अपेक्षा आहे. कंपन्यांनीही उत्पादनासाठी अमेरिकेलाच प्राधान्य द्यावे, यासाठी आयातशुल्काचा वापर केला जात असल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून अनेक देशांवर शुल्क लावण्याच्या हालचाली सुरू आहेत..अमेरिकेने ब्राझीलबाबत स्वतंत्र पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने ब्राझीलमधील काही वस्तूंवर अतिरिक्त आयातशुल्क लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या यादीत विमानांचाही समावेश आहे. व्यापाराशी संबंधित अमेरिकेच्या चिंता दूर करण्यासाठी ब्राझीलने आवश्यक पावले उचलली नसल्याचा आरोप अमेरिकी प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे ब्राझीलच्या काही उत्पादनांवर नवे शुल्क लावण्याचा विचार सुरू आहे..चीन अमेरिकन कंपन्यांचे AI तंत्रज्ञान चोरत आहे का? पाहा 'डिस्टिलेशन' म्हणजे काय? ज्यावरून USA अन् China मध्ये रंगलाय वाद....दरम्यान, डिसेंबरमध्ये मियामी येथे होणाऱ्या जी-२० बैठकीत अमेरिकेच्या या निर्णयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत ट्रम्प जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या नेत्यांचे स्वागत करणार आहेत. मात्र, नव्या आयातशुल्काच्या प्रस्तावांमुळे बैठकीदरम्यान इतर देशांशी संबंध ताणले जातील, अशी अपेक्षा नसल्याचे एका अमेरिकी अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. या बैठकीच्या निमित्ताने इतर देशांशी नवे व्यापार करार करण्याचाही अमेरिकेचा प्रयत्न राहणार आहे. त्यामुळे भारतासह संबंधित देशांवरील प्रस्तावित शुल्काबाबत पुढील घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सध्या हा निर्णय अंतिम झालेला झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.