नेतान्याहूंचा ट्रम्प यांच्यावर दबाव, सात दिवसांत इराणवर अण्वस्त्र हल्ला! अमेरिकेतील वरिष्ठ पत्रकाराचा मोठा दावा, जगभरात खळबळ...

अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष पुन्हा पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर इराणविरोधात पुन्हा लष्करी कारवाई करण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचा दावा अमेरिकेतील प्रसिद्ध पत्रकार टकर कार्लसन यांनी केला आहे. इतकंच नाही, तर या आठवड्यात अमेरिका इराणवर अण्वस्त्र हल्ला करू शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे..टकर कार्लसन यांनी रविवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर यासंदर्भात पोस्ट केली. त्यांच्या दाव्यानुसार, नेतान्याहू यांना इस्रायलमधील राजकीय परिस्थितीमुळे पुन्हा युद्ध सुरू होणं गरजेचं वाटत आहे. गेल्या आठवड्यातील निवडणूक निकालांनंतर त्यांच्यासमोर सरकार स्थापन करण्याचं आव्हान निर्माण झालं आहे. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांनी थेट हस्तक्षेप केला नाही, तर नेतान्याहू यांचं राजकीय अस्तित्व धोक्यात येऊ शकतं, असं कार्लसन यांनी म्हटलं आहे..Premium|Donald Trump Approval and 2026 Midterm Elections : ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाची कसोटी? महागाई आणि धोरणांमुळे अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष.कार्लसन यांच्या मते, अमेरिकेचं पुढील लक्ष्य इराणमधील 'पिकॅक्स माउंटन' ही अणवस्त्र केंद्र असू शकते. नतांझजवळ असलेलं हे केंद्र डोंगराच्या आत खोलवर तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे पारंपरिक बॉम्बने या ठिकाणी हल्ला करणं कठीण असल्याचं मानलं जातं. याआधी अमेरिकेने नतांझ, फोर्डो आणि इस्फहान येथील इराणच्या अणुकेंद्रांवर हल्ले केले होते. मात्र, पिकॅक्स माउंटनला अद्याप लक्ष्य करण्यात आलेलं नाही..दरम्यान, ट्रम्प यांनी याआधी इराणविरोधात अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची शक्यता फेटाळली होती. त्याऐवजी 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स'सारख्या पारंपरिक बॉम्बचा वापर करण्याचे संकेत दिले होते. अमेरिकेकडे जगातील सर्वात मोठी अण्वस्त्र शक्ती असली, तरी त्यांचा वापर करण्याची गरज नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं..Trump Controversy: ‘ड्रेस फाटला, रक्तस्राव झाला’; ट्रम्प यांच्यावर बलात्काराचा आरोप, माजी 'मिस स्वित्झर्लंड'च्या दाव्याने खळबळ.युद्धतज्ज्ञ डॅफ्ने रिचमंड बराक यांच्या मते, पिकॅक्स माउंटनवर पारंपरिक बंकर-बस्टर बॉम्बनेही हल्ला करणं शक्य आहे. इस्रायलने २०२४ मध्ये बेरूतमध्ये हिजबुल्लाहचे तत्कालीन प्रमुख हसन नसरल्लाह यांच्या ठिकाणावर सलग क्षेपणास्त्र हल्ले करून लक्ष्य भेदलं होतं. त्याच पद्धतीने अमेरिकेला इराणमधील भूमिगत ठिकाणावर हल्ला करता येऊ शकतो, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र, कार्लसन यांनी केलेला अण्वस्त्र हल्ल्याचा दावा अद्याप सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे अमेरिका प्रत्यक्षात काय भूमिका घेते, याकडे जगाचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.