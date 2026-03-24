US Iran Conflict : डोनाल्ड ट्रम्प नरमले पण इराण युद्ध थांबवणार नाही, सांगितले 'हे' मोठे कारण

Iran WarStatement : अमेरिका-इराण दरम्यान सध्या सकारात्मक आणि फलदायी चर्चा सुरू असल्याचे ट्रम्प यांनी नमूद केले. चर्चांना संधी देण्यासाठी अमेरिकेने इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले तात्पुरते ५ दिवस स्थगित केले आहेत.
Iran-US tensions rise as Donald Trump signals diplomatic talks while Iran insists the war will continue until sanctions are lifted and damages are compensated.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराविरुद्धच्या युद्धात नरमाईची भूमिका घेतली असली तरी इराणने मात्र हे युद्ध सुरुच राहणार असल्याचे म्हटले आहे. "इराणला झालेल्या सर्व नुकसानीची भरपाई मिळेपर्यंत आणि निर्बंध उठवले जाईपर्यंत हे युद्ध सुरूच राहील," असे इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचे लष्करी सल्लागार मोहसेन रेझाई यांनी म्हटले.

