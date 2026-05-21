Trump Israel Popularity : इस्रायलमध्ये माझी ९९% लोकप्रियता, पंतप्रधानपदाची निवडणूकही लढवू शकतो; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानामुळे जगभरात खळबळ

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष संपण्याची कोणतीही स्पष्ट चिन्हे दिसत नसताना, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका वक्तव्यात जगभरात खळबळ उडवली आहे. ट्रम्प म्हणाले की, इस्रायलमध्ये त्यांची लोकप्रियता ९९ टक्के आहे आणि ते तेथे पंतप्रधानपदासाठी निवडणूकही लढवू शकतात..ट्रम्प यांनी पुढे म्हटले, "इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे मी सांगेल ते करतील. ते खूप चांगले आहेत. मी त्यांना जे करायला सांगेन तेच ते करतील. माझ्या मते, इस्रायलमध्ये त्यांना चांगली वागणूक मिळत नाही. सध्या इस्रायलमध्ये माझी लोकप्रियता ९९% आहे. मी पंतप्रधानपदासाठी निवडणूक लढवू शकतो." हे विधान ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले..इराणविरुद्ध कारवाईची तयारीट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध पुन्हा लष्करी कारवाई सुरू करण्याची तयारी असल्याचेही स्पष्ट केले. "करारासाठी घाई नाही. आम्ही त्यांना आणखी एक संधी देतो, पण मला घाई नाही. जीवितहानी कमीत कमी ठेवणे हे माझे ध्येय आहे," असे ते म्हणाले. मात्र, परिस्थिती सुधारली नाही तर "मोठा हल्ला" होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे..Iran War Preparation : इराण झुकण्यास तयार नाही! ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इस्लामी सरकारचा मोठा निर्णय? लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांच्याच हाती दिली AK-47.सध्याची परिस्थिती "अंतिम टप्प्यात" असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. इस्रायल-यूएस संयुक्त कारवाई (ऑपरेशन एपिक फ्यूरी) नंतर एक नाजूक शांतता करार झाला असला तरी, हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यासाठी आणि इराणच्या आण्विक कार्यक्रमावर नियंत्रणासाठी चर्चा सुरू आहेत..अमेरिकेला मोठा फटकाया संघर्षात अमेरिकेला मोठे नुकसान झाल्याचेही समोर आले आहे. एका काँग्रेस रिपोर्टनुसार, इराणविरुद्धच्या लष्करी कारवाईत अमेरिकेने ४२ विमाने आणि ड्रोन्स गमावली आहेत. यात F-15E, F-35 सारखी अत्याधुनिक लढाऊ विमाने आणि MQ-9 ड्रोन्सचा समावेश आहे. या नुकसानीचा एकूण खर्च सुमारे २.६ अब्ज डॉलर्स इतका असल्याचे सांगितले जाते.एकूण युद्ध खर्च २९ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे २.४ लाख कोटी रुपये) पार केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दारूगोळा, उपकरणे आणि दुरुस्ती खर्चामुळे संरक्षण बजेट वाढवावे लागले आहे.