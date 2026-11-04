US Midterm Election 2026 : मध्यावधीचा धक्का ट्रम्पना सहन होण्यापलिकडचा, सत्तेवर संकट ते महाभियोगाची टांगती तलवार; नेमका विषय काय?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी मध्यावधी निवडणुका मोठी परीक्षा ठरणार आहेत. या निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव झाला, तरी त्यांची राष्ट्राध्यक्षपदाची खुर्ची जाणार नाही. मात्र, पुढील दोन वर्षे त्यांच्यासाठी चांगलीच कठीण ठरू शकतात. संसदेत डेमोक्रॅटिक पक्षाचं बहुमत वाढल्यास ट्रम्प यांच्या निर्णयांवर मर्यादा आणण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. त्यांच्या सरकारमधील कामकाजापासून व्यावसायिक हितसंबंधांपर्यंत अनेक गोष्टींची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. एवढंच नाही, तर महाभियोगाची प्रक्रियाही सुरू होऊ शकते..संसदेत ट्रम्प यांची कोंडी होणार?अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर दोन वर्षांनी मध्यावधी निवडणुका होतात. यामध्ये प्रतिनिधी सभेच्या सर्व ४३५ जागा आणि सिनेटच्या जवळपास एक तृतीयांश जागांसाठी मतदान होतं. या निकालातून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये कोणत्या पक्षाचं वर्चस्व राहणार, हे ठरतं..Donald Trump: अमेरिकेत घोंघावतेय 'निळे वादळ'? राजकारणात मोठी उलथापालथ होणार.डेमोक्रॅट्सनी प्रतिनिधी सभेत बहुमत मिळवलं, तर अनेक संसदीय समित्यांवर त्यांचं नियंत्रण येईल. या समित्यांच्या माध्यमातून ट्रम्प सरकारच्या निर्णयांची चौकशी करता येईल. सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी बोलावता येईल. कागदपत्रांची मागणी आणि समन्सही बजावता येतील. त्यामुळे ट्रम्प यांना मनमानी पद्धतीने निर्णय घेणं सोपं राहणार नाही. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांचे कार्यकारी अधिकार कायम राहतील..महाभियोगाची टांगती तलवारडेमोक्रॅट्सना विजय मिळाल्यास ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोगाची चर्चा जोर धरू शकते. अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभेला राष्ट्राध्यक्षांविरोधात महाभियोग प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी साध्या बहुमताची आवश्यकता असते. मात्र, महाभियोग मंजूर झाला म्हणजे राष्ट्राध्यक्षांना पद सोडावं लागतं असं नाही. पुढील सुनावणी सिनेटमध्ये होते. राष्ट्राध्यक्षांना दोषी ठरवून पदावरून हटवण्यासाठी सिनेटमध्ये दोन तृतीयांश मतं आवश्यक असतात. त्यामुळे महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू झाली, तरी ट्रम्प यांची खुर्ची जाणारच असं नाही..नेतान्याहूंचा ट्रम्प यांच्यावर दबाव, सात दिवसांत इराणवर अण्वस्त्र हल्ला! अमेरिकेतील वरिष्ठ पत्रकाराचा मोठा दावा, जगभरात खळबळ....इराण युद्धावरही नजरइराणसोबत सुरू असलेलं युद्धही ट्रम्प यांच्यासाठी आव्हान ठरू शकतं. डेमोक्रॅट्स युद्धावरील खर्च, संरक्षण बजेट आणि लष्करी निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करू शकतात. अतिरिक्त निधी मंजूर करण्याच्या मुद्द्यावरही संघर्ष होऊ शकतो. याशिवाय एलन मस्क यांच्या टेस्ला आणि स्पेसएक्स कंपन्यांशी संबंधित सरकारी कंत्राटं आणि नियामक बाबींची चौकशी करण्याची मागणी होऊ शकते. .सरकारी खर्च कमी करणाऱ्या DOGE संस्थेतील मस्क यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. एकूणच, मध्यावधी निवडणुकीत पराभव झाला तरी ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण, टॅरिफ आणि व्यापारविषयक अधिकार कायम राहतील. मात्र, संसदेत डेमोक्रॅट्सचं वर्चस्व वाढल्यास अर्थसंकल्प, नियुक्त्या आणि देशांतर्गत निर्णयांमध्ये त्यांची कोंडी होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.