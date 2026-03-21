USA-Japan News: इराण हल्ल्याची तुलना ८५ वर्षापूर्वीच्या पर्ल हार्बर हल्ल्यासोबत; ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानं जपानच्या पंतप्रधान पेचात

वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भर पत्रकार परिषदेत इराणवरील अमेरिका-इस्राईल हल्ल्यांचा संदर्भ देताना १९४१ मधील पर्ल हार्बरवरील जपानच्या हल्ल्याशी तुलना केल्याने जपानच्या पंतप्रधान सानाए ताकाइ यांची स्थिती अवघड्यासारखी झाली होती. .इराणवर हल्ला करण्यापूर्वी अमेरिकेने युरोप आणि आशियातील आपल्या मित्रराष्ट्रांना, विशेषतः जपानला पूर्वसूचना का दिली नाही, असा प्रश्न एका जपानी पत्रकाराने विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना ट्रम्प म्हणाले, ''कोणत्याही मोहिमेची माहिती आधीच उघड करणे योग्य नसते. आम्ही जेव्हा कारवाई करतो, तेव्हा ती अत्यंत कठोर असते. आम्हाला शत्रूला धक्का द्यायचा असल्याने आम्ही कोणालाही याची कल्पना दिली नाही.'' .जपानच्या पंतप्रधानांकडे पाहत ट्रम्प यांनी 'आश्चर्यचकित करण्याच्या कलेबाबत जपानपेक्षा अधिक कोणाला माहिती असेल? तुम्ही तरी आम्हाला पर्ल हार्बरबद्दल आधी कुठे सांगितले होते? आमच्यापेक्षा तुमचा 'सरप्राइज' देण्यावर अधिक विश्वास आहे, असे मला वाटते,'' अशी टिप्पणी केली..ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि इस्राईलने इराणवर केलेल्या हल्ल्याची तुलना १९४१ मधील जपानच्या 'पर्ल हार्बर' हल्ल्याशी केली. ट्रम्प यांच्या या अनपेक्षित विधानामुळे जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची काही काळ पेचात पडल्याचे पाहायला मिळाले. द्विपक्षीय बैठकीनंतर गुरुवारी (ता.१९) आयोजित पत्रकार परिषदेत हा प्रकार घडला. इराणवरील कारवाईबाबत ट्रम्प म्हणाले की, आम्ही त्यांना आश्चर्यचकित केले आणि पहिल्या दोन दिवसांत अपेक्षेपेक्षा जास्त सुमारे ५० टक्के लक्ष्ये निष्प्रभ केली. जर मी सर्वांना आधीच सांगितले असते, तर ते गुपित राहिले नसते..इंग्रजीचे कौतुकपत्रकार परिषदेत ताकाइची यांनी स्वतःच इंग्रजीत उत्तर देण्यास सुरुवात केल्यावर ट्रम्प यांनी कौतुक केले. ''तुम्हाला इंग्रजी समजते, हे खूपच चांगले आहे. त्यामुळे आपल्याला दुभाषकाची वाट पाहावी लागत नाही. मला तुमची भाषा अद्याप शिकता आलेली नाही, मात्र पुढच्या वेळी तुम्ही याल तेव्हा मी ती नक्कीच शिकलेली असेल,'' असे ट्रम्प यांनी नमूद केले.ट्रम्प यांची स्तुतीपश्चिम आशियातील संघर्षावर बोलताना ताकाइची म्हणाल्या की, सध्या जग अत्यंत कठीण सुरक्षा वातावरणातून जात असून डोनाल्ड ट्रम्प हेच जगात शांतता प्रस्थापित करू शकतात, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. इराणने शेजारील देशांवर केलेले हल्ले आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या कृतीचा ताकाइची यांनी निषेध केला.