मोदी तुम्हाला बापाप्रमाणे शांत वाटतील पण ते खरे किलर; भारताच्या पंतप्रधानांबद्दल काय म्हणाले ट्रम्प , VIDEO VIRAL

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केलाय. दक्षिण कोरियात APEC शिखर परिषदेच्या आधी एका भाषणात ट्रम्प यांनी पंतप्रधान हे सर्वात चांगले दिसणारे व्यक्ती म्हटलंय. त्यांना पाहून तुम्हाला ते बापासारखे वाटतील. ते शांत दिसत असले तरी किलर असल्याचंही ट्रम्प म्हणाले. दरम्यान, ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवल्याचा दावा करताना दोन्ही देशांच्या नेत्यांशी काय चर्चा झाली. कशी झाली हेसुद्धा सांगितलंय..ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत पाकिस्तान युद्ध मीच थांबवलं असा दावा केला. ते म्हणाले की, भारतासोबत आम्ही व्यापार करत होतो. पंतप्रधान मोदींबद्दल मला आदर आणि प्रेम आहे. भारत-पाकिस्तान दोन्हीही हल्ल्याच्या तयारीत होते. मी दोन्ही देशांना सांगितलं की, जर त्यांनी युद्ध थांबवलं नाही तर अमेरिका त्यांच्यासोबत व्यापार करणार नाही. शेवटी दोन्ही देशांनी युद्ध थांबवलं..हॉटेलचं बिल पाहून गुजराती पर्यटकांनी पळ काढला, गाडी ट्रॅफिकमध्ये अडकली अन् फजिती झाली Video Viral.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ट्रम्प यांनी कौतुकाचा वर्षाव केला. ट्रम्प म्हणाले की, मोदी सर्वात चांगले दिसणारे व्यक्ती आहेत. तुम्हाला त्यांच्याकडे पाहिलं की ते वडिलांसारखेच वाटतील. ते शांत दिसत असले तरी ते किलर आहेत. कठोर आणि आक्रमक आहेत. मोदींनी आम्ही लढणार असं म्हटलं होतं. तेव्हा मी म्हटलं की, हे तेच आहेत का ज्यांना मी ओळखतो? यानंतर दोन दिवसांनी त्यांच्यातलं युद्ध थांबलं..भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशात व्यापारी बैठक सुरू आहे. अशा वेळी ट्रम्प यांनी त्यांच्या दाव्याचा पुनरुच्चार केला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने भारतातून आयात केल्या जाणाऱ्या मालावर ५० टक्के टॅरिफ लागू केले आहे. यापैकी २५ टक्के टॅरिफ ऑगस्टपासून लागू केले आहे. आता अतिरिक्त टॅरिफ भारत रशियातून तेल आयात करण्यावरून लावण्यात आले आहेत..