भारतीय तांदळावर ट्रम्प लादणार टॅरिफ, अमेरिकन शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर दिले संकेत

अमेरिकेकडून भारतीय तांदळावर दुप्पट टॅरिफ लादण्याचे संकेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले आहेत. अमेरिकन शेतकऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर ट्रम्प यांनी याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आणखी एक टॅरिफ लादण्याचे संकेत दिले आहेत. अमेरिका आता भारतातून आयात होणाऱ्या तांदळावर टॅरिफ वाढवू शकते. तसंच कॅनडातून आयात केल्या जाणाऱ्या खतांवरही टॅरिफ लादण्याचा विचार सुरू आहे. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार अमेरिकन उत्पादकांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे बाजारात परदेशी स्वस्त तांदळाबाबत तक्रार केली आहे.

