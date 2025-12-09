भारतीय तांदळावर ट्रम्प लादणार टॅरिफ, अमेरिकन शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर दिले संकेत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आणखी एक टॅरिफ लादण्याचे संकेत दिले आहेत. अमेरिका आता भारतातून आयात होणाऱ्या तांदळावर टॅरिफ वाढवू शकते. तसंच कॅनडातून आयात केल्या जाणाऱ्या खतांवरही टॅरिफ लादण्याचा विचार सुरू आहे. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार अमेरिकन उत्पादकांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे बाजारात परदेशी स्वस्त तांदळाबाबत तक्रार केली आहे..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी १२ अब्ज डॉलर्सचं बेलआऊट पॅकेज जारी केलंय. यावेळी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, सरकार तपास करेल की अमेरिकन बाजारात स्वस्त परदेशी तांदूळ कुठून येतंय. शेतकऱ्यांनी ट्रम्प यांच्याकडे स्वस्त तांदळाबाबत तक्रार केली होती. तांदळाच्या परदेशी आयातीवर अनुदानामुळे देशातील तांदळाला योग्य किंमत मिळत नाहीय. यामुळे शेतकऱ्यांनी ट्रम्प यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली होती..आईच्या जातीच्या आधारे मुलीला मिळाले SC प्रमाणपत्र; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय.ट्रम्प यांनी म्हटलं की, ते लोक धोका देत आहेत आणि त्यांच्यावर टॅरिफ वाढवण्याची गरज आहे. आता कॅनडातील खतांवरही टॅरिफ वाढवण्याचे संकेत त्यांनी दिलेत. लुसियानाच्या केनेडी राइस मिलचे सीईओ मेरिल केनेडी यांनी ट्रम्प यांना म्हटलं की, भारत, थायलंड आणि चीनमधून सर्वाधिक तांदूळ येत आहे. यावर ट्रम्प म्हणाले की, या देशांवर टॅरिफ लावलाय पण तांदळावर दुप्पट टॅरिफ लागू करण्याची गरज आहे. ट्रम्प यांनी तात्काळ त्यांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना जिथून जास्त तांदूळ आयात होतो त्या देशांची यादी तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत..अमेरिकेने सध्या भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावला आहे. तर दोन्ही देशांमध्ये ट्रेड टॉक या आठवड्यात पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे. १० आणि ११ डिसेंबरला अमेरिकेचं शिष्टमंडळ भारताच्या शिष्टमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत द्विपक्षीय व्यापारी करार करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारताचे मुख्य प्रतिनिधी असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.