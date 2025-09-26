ग्लोबल

ट्रम्प यांचा नवा टॅरिफ बॉम्ब! परदेशी औषधांवर १०० टक्के, तर किचन कॅबिनेट ते अवजड ट्रक यावरही आयात शुल्क लागणार

Donald Trump Tarrif : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी एक टॅरिफ बॉम्ब टाकलाय. १ ऑक्टोबरपासून परदेशी औषधांवर १०० टक्के आयात शुल्क लावलं जाईल. देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन घेण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
Updated on

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी एक टॅरिफ बॉम्ब टाकला आहे. परदेशी औषधं, किचन कॅबिनेट, फर्निचर आणि अवजड ट्रकांवर टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा त्यांनी केलीय. १ ऑक्टोबरपासून नव्या टॅरिफ शुल्काची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर सांगितलं की, देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला आहे.

