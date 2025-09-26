ट्रम्प यांचा नवा टॅरिफ बॉम्ब! परदेशी औषधांवर १०० टक्के, तर किचन कॅबिनेट ते अवजड ट्रक यावरही आयात शुल्क लागणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी एक टॅरिफ बॉम्ब टाकला आहे. परदेशी औषधं, किचन कॅबिनेट, फर्निचर आणि अवजड ट्रकांवर टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा त्यांनी केलीय. १ ऑक्टोबरपासून नव्या टॅरिफ शुल्काची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर सांगितलं की, देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला आहे..ट्रम्प म्हणाले की, फार्मास्युटिकल औषधांवर १०० टक्के टॅक्स लावण्यात येईल. किचन कॅबिनेट, बाथरूम व्हॅनिटीज यावर ५० टक्के तर फर्निचरवर ३० टक्के आणि मोठ्या ट्रक्सवर २५ टक्के टॅरिफ लागू केले जाईल. बाहेरच्या देशांमधून अमेरिकेत औषधं, किचन कॅबिनेट, बाथरूम व्हॅनिटी यांसारख्या उत्पादनांची आयात मोठ्या प्रमाणावर होते. खरंतर हे खूप चुकीचं आहे. पण देशातच उत्पादन व्हावं आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आम्ही कर लावण्याचा निर्णय़ घेतला असल्याचंही ट्रम्प यांनी म्हटलंय..आम्ही १ ऑक्टोबरपासून ब्रँडेड किंवा पेटेंटेड औषध उत्पादनांवर १०० टक्के टॅरिफ लावू. कंपन्यांवर असलेला टॅरिफ तेव्हाच माफ होईल जेव्हा कंपन्या अमेरिकेत उत्पादन सुरू करतील. ब्रेकिंग क्राउंड किंवा अंडर कन्स्ट्रक्शनच्या स्थितीत कंपन्यांना करातून सूट मिळू शकेल. .अवजड ट्रकवरही २५ टक्के आयात शुल्क लावण्याची घोषणा करताना ट्रम्प म्हणाले की, आपल्याकडे मोठ्या ट्रकची निर्मिती करणाऱ्यांना विनाकारण बाहेरच्या कंपन्यांसोबत स्पर्धा करावी लागते. त्यामुळे १ ऑक्टोबरपासून जगातील इतर देशांमध्ये तयार होणाऱ्या सर्व ट्रकवर २५ टक्के आयात शुल्क लागू करणार आहे. यामुळे आपल्या मोठ्या ट्रकची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना बळ मिळेल..ट्रम्प यांनी अनेक आरोप करताना म्हटलं की, 'परदेशी कंपन्या अमेरिकन बाजारात त्यांच्या फर्निचर आणि कॅबिनेटचा पूर आल्यासारखा पुरवठा करत आहेत. यामुळे देशातल्या उद्योगावर भीषण परिणाम होतोय. असाच प्रकार परदेशी अवजड ट्रक आणि त्याच्या पार्टच्या क्षेत्रातही होतोय. अमेरिकन कंपन्यांसमोर यामुळे मोठं आव्हान उभा राहिलं आहे. हे पाऊल फक्त देशांतर्गत उद्योगाच्या वाढीसाठी नाहीय तर देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे.' अमेरिकेत आधीच महागाईचा भडका उडाला असताना ट्रम्प यांनी उचलेल्या या पावलांमुळे महागाई आणखी वाढू शकते अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.