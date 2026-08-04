Donald Trump Tariffs : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणावरुन अमेरिकेत गदारोळ; २५ राज्यांचा सरकारविरोधात खटला

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या नवीन टॅरिफधोरणामुळेअमेरिकेतच मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून सरकार बळजबरीने नवीन शुल्क लादत असल्याचा आरोप करत, अमेरिकेतील २५ राज्यांनी ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध खटला दाखल केला आहे..गेल्या महिन्यात, अमेरिकेने युरोपियन युनियन आणि इतर ५९ देशांवर १० टक्क्यांहून अधिक आयात शुल्क लागू केले. सक्तीच्या मजुरीचा वापर करून उत्पादित केलेल्या मालाची आयात रोखण्यात हे देश अपयशी ठरले आहेत, असा दावा ट्रम्प प्रशासनाने केला होता. .सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयानंतर लागू करण्यात आलेले तात्पुरते शुल्क ज्या वेळी संपणार होते, त्याच वेळी हे नवीन शुल्क लागू झाले.या खटल्याचे नेतृत्व करणाऱ्या न्यूयॉर्कच्या ॲटर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स म्हणाल्या, "सर्वोच्च न्यायालयात खटला हरल्यानंतर, प्रशासन पुन्हा एकदा नवीन शुल्काच्या माध्यमातून सामान्य कुटुंबे आणि व्यवसायांवर बेकायदेशीरपणे कराचा बोजा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे." .इतर देशांवर टॅरिफ (आयात शुल्क) लावल्याने अमेरिकेतील उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल, असा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विश्वास आहे. याच विचारातून प्रेरित होऊन, त्यांनी गेल्या वर्षी जवळजवळ प्रत्येक देशातून होणाऱ्या आयातीवर मोठा कर लादण्यासाठी १९७७ च्या 'इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पावर्स ॲक्ट' (IEEPA) चा वापर केला होता..US Iran Tensions : मध्यपूर्वेतील युद्धाचे संकट टळले ! अमेरिकेने इराणवरील हल्ले तूर्तास थांबवले; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का घेतला निर्णय? .मात्र,फेब्रुवारीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, IEEPA अंतर्गत शुल्क लावण्याचा अधिकार सरकारला नाही. परिणामी, आयातदारांकडून गोळा केलेला कर सरकारला परत करावा लागला. त्यानंतर १० टक्के तात्पुरते शुल्क लागू करण्यात आले, ज्याची मुदत २४ जुलैच्या मध्यरात्री संपली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.