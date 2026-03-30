होर्मुझ उघडा नाहीतर खार्ग उडवू, तेल विहिरी पेटवू! ट्रम्प यांचा निर्वाणीचा इशारा, इराणचं पिण्याचं पाणीही धोक्यात?

इराणसोबत सुरू असलेल्या संघर्षात अमेरिकेनं आता नवा इशारा दिलाय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला थेट धमकी देत म्हटलं की, जर होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडली नाही तर याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. इराणचे खार्ग बेट उडवू आणि तेलाच्या विहिरी पेटवून देऊ अशा स्पष्ट शब्दात ट्रम्प यांनी इशारा दिल्यानं युद्धाचा भडका आणखी उडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. Geopolitical Crisis Deepens Trump Warns Iran Over Shipping Route and Energy Supply.डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं की, इराणसोबत आम्ही नव्याने चर्चा करत आहोत. इराणसोबत आमचं बोलणं सुरू आहे. मात्र इराणसोबत एकमत झालं नाही आणि होर्मुझ न उघडल्यास आम्ही इराणच्या तेलाच्या विहिरी पेटवून देऊ. वीज प्रकल्प आणि इतर प्रमुख ठिकाणं उडवू..ट्रम्प यांनी इराणला आता निर्वाणीचा इशारा दिलाय. ट्रम्प यांनी म्हटलं की, समुद्राचं खारं पाणी पिण्यायोग्य बनवणारे इराणचे डीसॅलिनेशन प्लांट आहेत. आम्ही त्यालाही टार्गेट करू. आतापर्यंत आम्ही जाणीवपूर्वक या प्लांटवर हल्ले केले नाहीत पण लवकरच त्यावर हल्ले करू. ट्रम्प यांच्या या इशाऱ्यामुळे इराणमधील पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो..इराण हल्ल्यात अमेरिकेच्या ज्या सैनिकांना मारलं गेलं त्याचीही किंमत इराणला मोजावी लागेल. इतकंच नाही तर इराणच्या तेल विहिरींसह खार्ग बेटही उडवून देऊ असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. गेल्या आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की, अमेरिका दहा दिवसांसाठी इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ले करणार नाही. दरम्यान इराणने आरोप केलाय की इस्रायलने कुवैत डिसॅलिनेशन प्लांटवर हल्ला केलाय. आम्हाला बनाम करण्यासाठी असं केलं गेलंय. इस्रायलच्या या क्रूर कृत्याचे परिणाम गंभीर असतील असंही इराणने म्हटलंय.