युद्ध नाही महायुद्ध होईल! जगाला धडकी भरवणारी ट्रम्प यांची धमकी; इराणला इशारा, तर अरब देशांना 'फायद्याचं डील'चं आवाहन

अमेरिका आणि इराण यांच्यात गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे जगभरात ऊर्जा संकट निर्माण झालंय. दोन्ही देशातील तणावामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद आहे. परिणामी जगात पेट्रोलियम पदार्थांचा तुटवडा भासतोय तर महागाईचा भडका उडाला आहे. दरम्यान, आता पुन्हा एकदा दोन्ही देशातील शांततेच्या चर्चेला सुरुवात झालीय. पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शांतता कराराबाबत इराणला धमकी दिलीय. इराणसोबत मोठा आणि प्रभावी करार होईल किंवा काहीच करार होणार नाही. जर करार नाही झाला तर महायुद्ध होईल अशा शब्दात ट्रम्प यांनी इशारा दिल्यानं पुन्हा जगाला धडकी भरलीय..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं की, जर करार झाला नाही तर अमेरिका पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरेल. ट्रम्प यांनी ही धमकी अमेरिका आणि इराण यांच्यातली शांतता चर्चा लांबणीवर पडत असताना दिल्यानं जगाची चिंता वाढलीय. अमेरिका आणि इराण यांच्याकडून युद्ध थांबण्याचे संकेत दिले जात असले तरी अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही..जास्त भावुक नका होऊ! कॉकरोच जनता पार्टीविरोधात याचिका, सरन्यायाधीश काय म्हणाले?.युद्ध पुन्हा सुरू व्हावं अशी कोणाचीच इच्छा नाही. त्यामुळे चांगला करार व्हावा असं ट्रम्प यांनी म्हटलंय. सोशल मीडियावर ट्रम्प यांनी मध्य पूर्वेतील राष्ट्राध्यक्षांसोबत झालेल्या चर्चेचा तपशील शेअर केलाय. आखाती देशातील नेते, पाकिस्तानचे फिल्ड मार्शल, तुर्कीचे राष्ट्रपती यांनी मिळून युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा केल्याचंही ट्रम्प यांनी सांगितलं. लवकरच तोडगा निघेल असं सांगताना ट्रम्प यांनी असंही आवाहन केलं की अब्राहम अकॉर्डवर अरब देशांनी सह्या कराव्या. जर असं झालं तर इराणसुद्धा त्यावर सही करू शकते असंही ट्रम्प म्हणाले..अब्राहम अकॉर्ड फायद्याचं डील ठरेलअब्राहम अकॉर्डवर सही न करण्यामागे एक दोन देशांना अडचण असू शकते. त्यांचं कारण आम्ही मान्यही करू. पण बहुतांश देशांनी यासाठी तयार व्हावं. असं झाल्यास इराणसोबत होणारा करार आणखी ऐतिहासिक होईल. युएई, बहरीन, मोरोक्को, सूदान, कझाकिस्तान यांच्यासाठी महत्त्वाचा आणि फायद्याचा ठरेल असं ट्रम्प यांनी सांगितलं..अब्राहम अकॉर्ड्स अमेरिकेनं तयार केलेल्या करारांची यादी आहे. याचा उद्देश इस्रायल आणि अरब देशांमध्ये राजनैतिक संबंधांना सामान्य करणं आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या या करारावर सुरुवातीला युएई, बहरीन, मोरक्कोने सह्या केल्या होत्या. त्यानंतर सूदाननेसुद्धा याला संमती दिली पण संसदेत मंजुरी मिळू शकली नाही. अद्याप सौदी अरेबियाने यावर सही केलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.