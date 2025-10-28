Turkey Earthquake : तुर्कीमध्ये ६.१ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप, इमारती कोसळल्या अन्...

Summaryसोमवारी पश्चिम तुर्कीमध्ये ६.१ रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला.बालिकेसिर प्रांतातील सिंदिरगी शहर हे भूकंपाचे केंद्र होते.काही आधीच नुकसान झालेल्या इमारती कोसळल्या, पण नव्याने मोठे नुकसान नाही..पश्चिम तुर्कीमध्ये सोमवारी ६.१ रिश्टर स्केलच्या भूकंपानंतर काही इमारती कोसळल्या, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कोसळलेल्या इमारतींना आधीच झालेल्या भूकंपामुळे नुकसान झाले आहे. त्यांनी सांगितले की, जीवितहानी झाल्याचे सध्या तरी कोणते वृत्त नाही..आपत्ती आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन संस्थेच्या (एएफएडी) मते, स्थानिक वेळेनुसार रात्री १०:४८ वाजता झालेल्या ६.१ रिश्टर स्केलच्या भूकंपाचे केंद्र बालिकेसिर प्रांतातील सिंदिरगी शहरात जमिनीखाली ५.९९ किलोमीटर होते. इस्तंबूल आणि आसपासच्या बुर्सा, मनिसा आणि इझमीर प्रांतांमध्ये अनेक भूकंपाचे धक्के जाणवले..गृहमंत्री अली येरलिकाया यांनी सांगितले की, सिंदिरगीमध्ये किमान तीन रिकाम्या इमारती आणि एक दुमजली दुकान कोसळले. या इमारतींना मागील भूकंपात आधीच नुकसान झाले होते. "सध्या कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही, परंतु आम्ही आमचे मूल्यांकन सुरू ठेवत आहोत," सिंदिरगीचे जिल्हा प्रशासक दोगुकान कोयुनकु यांनी सरकारी अनाडोलू एजन्सीला सांगितले..सिंदिरगी येथेही ऑगस्टमध्ये ६.१ तीव्रतेचा भूकंप झाला, ज्यामध्ये एक व्यक्ती ठार झाला आणि १२ जखमी झाले. तेव्हापासून, बालिकेसिरच्या आसपासच्या परिसरात कमी तीव्रतेचे भूकंप झाले आहेत. २०२३ मध्ये तुर्कीमध्ये झालेल्या ७.८ तीव्रतेच्या भूकंपात ५३,००० लोक मृत्युमुखी पडले आणि ११ दक्षिण आणि आग्नेय प्रांतांमधील लाखो इमारती उद्ध्वस्त झाल्या किंवा त्यांचे नुकसान झाले. .FAQs १. तुर्कीमध्ये भूकंप कोठे झाला?भूकंप बालिकेसिर प्रांतातील सिंदिरगी शहरात झाला. २. भूकंपाची तीव्रता किती होती?भूकंपाची तीव्रता ६.१ रिश्टर स्केल इतकी होती. ३. या भूकंपात जीवितहानी झाली का?सध्या तरी कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ४. कोणत्या शहरांमध्ये धक्के जाणवले?इस्तंबूल, बुर्सा, मनिसा आणि इझमीर येथे भूकंपाचे धक्के जाणवले. ५. काही इमारती कोसळल्या का?होय, तीन रिकाम्या इमारती आणि एक दुकान कोसळले, ज्यांना आधीच नुकसान झाले होते. ६. मागील भूकंपाची पार्श्वभूमी काय आहे?२०२३ मध्ये झालेल्या ७.८ तीव्रतेच्या भूकंपात ५३,००० लोक ठार झाले होते आणि लाखो इमारती उद्ध्वस्त झाल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.