अमेरिकेत लढाऊ विमानांची हवेत भीषण धडक; एअर शो दरम्यान दुर्घटनेनंतर आगीचा भडका

अमेरिकेत माउंटेन होम एअरफोर्स बेसमध्ये आयोजित केलेल्या एअर शोवेळी भीषण दुर्घटना घडलीय. दोन अमेरिकन लढाऊ विमानं हवेत धडकली. या दुर्घटनेनंतर एअरबेसला तातडीनं लॉकडाऊन करण्यात आलं.विमानांच्या धडकेनंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली. ही धडक इतकी भीषण होती की विमानाच्या चिंधड्या उडाल्या. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, दुर्घटनाग्रस्त विमानं अमेरिकेच्या हवाईदलाकडून वापरली जात होती. EA-18G ग्राउलर लढाऊ विमानं होती. दुपारी साडे बारा वाजण्याच्या सुमारास हा विमानांची हवेत धडक झाली. या घटनेनंतर घटनास्थळी हवेत धुराचे लोट पसरले. दोन्ही विमानं एअरबेसपासून दोन किमी दूर अंतरावर कोसळली..सोशल मीडियावर विमानांच्या धडकेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. यात दिसतं की दोन्ही विमानं धडकतात आणि त्यांचे तुकडे उडताना दिसतात. धडकेनंतर काही सेकंदातच चार पॅराशूट उघडल्याचं दिसतं. पायलट्स सुखरुपपणे या दुर्घटनेतून बचावले..US Iran Talks: अमेरिकेच्या इराणसमोर पाच अटी; वाटाघाटींसाठी युरेनियम, अणुप्रकल्पाच्या मुद्द्यांवर भर...माउंटेन होम एअरफोर्स बेसच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं की, तपास करणारी टीम घटनास्थळी पोहोचली आहे. दुर्घटनेचं कारण शोधलं जात आहे. या दुर्घटनेनंतर रविवारी होणारे सर्व कार्यक्रम रद्द केले गेले. विशेष म्हणजे हा शो तब्बल ८ वर्षांनी आयोजित केला गेला होता. गेल्या दोन वर्षांपासून याची तयारी सुरू होती. पण दुर्घटनेमुळं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं..क्रॅशमुळे पुन्हा एकदा माउंटेन होम एअरबेसवर आधी झालेल्या दुर्घटनांच्या आठवणी ताज्या झाल्या. २०१८मध्ये एका हँग ग्लायडर पायलटचा धावपट्टीवर क्रॅशच्या घटनेत मृत्यू झाला होता. तर २००३मध्ये एक थंडरबर्ड जेट क्रॅश झालं होतं. तेव्हा पायलट सुदैवाने वाचला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.