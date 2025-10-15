ग्लोबल

Crime News: आधी १० श्वानांवर विषप्रयोग, नंतर ४ लोकांना संपवलं, दोन बहिणीच्या क्रूर कृत्यामागचं कारण ऐकून शहर हादरलं!

Two Sisters Killed Four Person: एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे पोलीसांनाही धक्का बसला आहे. दोन बहिणींनी ४ जणांचा जीव घेतला आहे. याचे धक्कादायक कारण समोर आले.
Vrushal Karmarkar
जेव्हा कोणी खून करतो तेव्हा नेहमीच एक कारण असते. पण तुम्ही कधी ऐकले आहे का की फक्त मारण्याचा आनंद घेण्यासाठी कोणी चार लोकांना मारले असेल? हो, तुम्ही ते बरोबर वाचले आहे. एक प्रकरण समोर आले आहे. ज्यामध्ये दोन बहिणींनी प्रथम १० कुत्र्यांना विष पाजून चाचणी केली. नंतर, फक्त मनोरंजनासाठी, त्यांनी चार लोकांना मारले. याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे.

