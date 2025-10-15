Crime News: आधी १० श्वानांवर विषप्रयोग, नंतर ४ लोकांना संपवलं, दोन बहिणीच्या क्रूर कृत्यामागचं कारण ऐकून शहर हादरलं!

जेव्हा कोणी खून करतो तेव्हा नेहमीच एक कारण असते. पण तुम्ही कधी ऐकले आहे का की फक्त मारण्याचा आनंद घेण्यासाठी कोणी चार लोकांना मारले असेल? हो, तुम्ही ते बरोबर वाचले आहे. एक प्रकरण समोर आले आहे. ज्यामध्ये दोन बहिणींनी प्रथम १० कुत्र्यांना विष पाजून चाचणी केली. नंतर, फक्त मनोरंजनासाठी, त्यांनी चार लोकांना मारले. याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ब्राझीलची एक सुंदर महिला, अॅना पॉला वेलासो फर्नांडिस. ही सामान्य मुलगी नव्हती. तिने कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि स्वतःसाठी करिअर बनवले. पण तिच्या कारनाम्यांमुळे तुम्हाला धक्का बसेल. तिने फक्त तिच्या छंदासाठी चार लोकांची हत्या केली. या कृत्यात तिला तिच्या जुळ्या बहिणीने आणि दुसऱ्या महिलेने मदत केली. या महिलांचा पहिला बळी एक ६५ वर्षीय पुरूष होता. .Ravi Sharma: शंभर कोटींचा टर्नओव्हर सांगणारे रवी शर्मा नेमके कोण? 6 लाखांची जीएसटी अन् रोल्स रॉयसचं स्वप्न.त्या महिलेने एक विषारी स्टू तयार केला. जो म्हातारा पुरूषाने खाल्ला आणि त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अॅनाने प्रथम लोकांशी संपर्क साधला. नंतर त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्यांना ठार मारले. तिने या वर्षी जानेवारीमध्ये तिचा पहिला गुन्हा केला. तिने भाडेकरू असल्याचे भासवून एका वृद्ध पुरूषाच्या घरात प्रवेश केला आणि चार दिवसांत त्याला विष दिले. .त्यानंतर एप्रिलमध्ये, एक महिला अॅनाच्या घरी कॉफीसाठी आली. त्यानंतर तिचा मृत्यू झाला. ते दोघे एका डेटिंग अॅपवर भेटले होते हे उघड झाले. एप्रिलमध्ये आणखी एका पुरूषाचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाला. त्याच्या जेवणात विष होते. तपासात असे दिसून आले की, या पुरूषाची मुलगी आणि अण्णा एकाच वर्गात शिकत होते. मुलगी तिच्या वडिलांच्या मृत्यूवर पैज लावत होती. अॅनाचे चौथे आणि शेवटचे लक्ष्य तिचा माजी प्रियकर होता. .मजुराचं भाग्य उजळलं! रस्त्यावर पडलेल्या दगडामुळे झाला लखपती; म्हणाला, देवीचा आशीर्वाद....२१ वर्षीय त्या पुरूषाने तिच्याशी संबंध तोडले होते. त्याने ती गर्भवती असल्याची खोटी कहाणी रचली. पण जेव्हा ते कामी आले नाही, तेव्हा त्याने तिच्या मिल्कशेकमध्ये विष मिसळून तिची हत्या केली. पोलिसांनी दोन्ही बहिणींना अटक केली आहे. त्यांच्या घरातून उंदरांसाठी बंदी घातलेले विष जप्त केले आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, या सिरीयल किलरला तिच्या कृत्याचा कोणताही पश्चात्ताप नाही. जर तिला संधी मिळाली असती तर ती आणखी लोकांना मारले असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.