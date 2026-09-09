ग्लोबल

ब्रिटनमध्ये तांत्रिक बिघाडामुळे एअर ट्राफिक, हजारो उड्डाणे रद्द; जगभरातील विमानसेवेला फटका, विमानतळांवर प्रवाशांची गर्दी

UK air traffic control failure युकेतील एअर ट्राफिक कंट्रोल सिस्टिममध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यानं हजारो विमानांचं उड्डाण रद्द करण्याची वेळ आलीय. याचा फटका जगभरातील विमानसेवेला बसला असून विमानतळांवर प्रवाशांची गर्दी झाली आहे.
UK air traffic control failure

UK air traffic control failure

Esakal

सूरज यादव
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युकेमध्ये एअर ट्राफिक कंट्रोल सिस्टिममध्ये बिघाड झाल्यानं विमानसेवेवर मोठा परिणाम झाला. तांत्रिक बिघाडानंतर एअर ट्राफिक वाढलं होतं. हजारो विमानांचे उड्डाण रद्द करावं लागलं. यामुळे लाखो प्रवाशांना याचा त्रास सहन करावा लागला.

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