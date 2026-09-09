ब्रिटनमध्ये तांत्रिक बिघाडामुळे एअर ट्राफिक, हजारो उड्डाणे रद्द; जगभरातील विमानसेवेला फटका, विमानतळांवर प्रवाशांची गर्दी

युकेमध्ये एअर ट्राफिक कंट्रोल सिस्टिममध्ये बिघाड झाल्यानं विमानसेवेवर मोठा परिणाम झाला. तांत्रिक बिघाडानंतर एअर ट्राफिक वाढलं होतं. हजारो विमानांचे उड्डाण रद्द करावं लागलं. यामुळे लाखो प्रवाशांना याचा त्रास सहन करावा लागला..ब्रिटनच्या नॅशनल एअर ट्रॅफिक सर्विसेसने या प्रकरणी माहिती देताना सांगितलं की, मंगळवारी दुपारी तांत्रिक बिघाड निर्माण झाला. यानंतर तातडीने इंजिनिअर्सकडून बिघाड दुरुस्त करण्याचं काम सुरू करण्यात आलं. काही वेळात बिघाड दुरुस्त करण्यात आले. त्यानंतर विमान सेवा हळू हळू पूर्ववत होत आहे..मुख्यमंत्र्यांची मिमिक्री करणाऱ्याच्या मदतीने करायचा घोटाळे; भ्रष्टाचार, बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी बड्या अधिकाऱ्याला अटक.अचानक झालेल्या या बिघाडामुळे विमानसेवा ठप्प झाली. अनेक विमान कंपन्यांची उड्डाणे यामुळे रद्द करावी लागली. एअर इंडियालाही याचा फटका बसला. शेकडो उड्डाणे रद्द करावी लागली. यामुळे वेळापत्रक कोलमडलं आहे..एअर इंडियाने सोशल मीडियावर याबाबत माहिती देताना म्हटलं की, युके एअरपोर्टरशी संबंधित अनेक उड्डाणे रद्द करावी लागली आहेत. तर काही विमाने वळवण्यात आलीत तर काही विमानांचे उड्डाण उशिराने होत आहे. यामुळे इतर सेवांवरही परिणाम होऊ शकतो. प्रवाशांनी एअर इंडियाच्या संकेतस्थळावर जाऊन ताजे अपडेट चेक करावेत असंही आवाहन केलं आहे..युकेतील या तांत्रिक बिघाडाचा फटका जगभरातील विमानसेवेला बसलाय. ब्रिटनमधीलच १ हजार पेक्षा जास्त विमाने रद्द करण्यात आली. तर १५ विमानतळांवर विमानसेवा कोलमडली. हजारो प्रवाशी यामुळे विमानतळांवर अडकून पडले. तांत्रिक बिघाडामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीनंतर NATSने दिलगिरी व्यक्त केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.