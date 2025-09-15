ग्लोबल

India-Ukraine: भारताकडून येणाऱ्या डिझेलवर युक्रेन घालणार बंदी? रशियाच्या तेल खरेदीमुळे अनेक देशांनी केलं लक्ष्य

'एनकोर'च्या माहितीनुसार, ऑगस्ट २०२५ मध्ये युक्रेनने भारताकडून १,१९,००० टन डिझेल खरेदी केले, जे त्यांच्या एकूण डिझेल आयातीच्या १८ टक्के होते.
नवी दिल्लीः रशियाकडून येणाऱ्या तेलामुळे अमेरिका आणि नाटो देशांकडून भारतावर टीका होत असताना, आता युक्रेननेही भारताकडून येणाऱ्या डिझेलवर बंदी घालण्याचा विचार सुरू केला आहे. युक्रेनमधील ऊर्जा सल्लागार कंपनी 'एनकोर'ने सोमवारी घोषणा केली की, १ ऑक्टोबर २०२५ पासून युक्रेन भारताकडून डिझेल खरेदी करण्यावर प्रतिबंध घालू शकतो.

