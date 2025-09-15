India-Ukraine: भारताकडून येणाऱ्या डिझेलवर युक्रेन घालणार बंदी? रशियाच्या तेल खरेदीमुळे अनेक देशांनी केलं लक्ष्य

नवी दिल्लीः रशियाकडून येणाऱ्या तेलामुळे अमेरिका आणि नाटो देशांकडून भारतावर टीका होत असताना, आता युक्रेननेही भारताकडून येणाऱ्या डिझेलवर बंदी घालण्याचा विचार सुरू केला आहे. युक्रेनमधील ऊर्जा सल्लागार कंपनी 'एनकोर'ने सोमवारी घोषणा केली की, १ ऑक्टोबर २०२५ पासून युक्रेन भारताकडून डिझेल खरेदी करण्यावर प्रतिबंध घालू शकतो..युक्रेन भारतीय डिझेलची तपासणी का करणार? वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, 'एनकोर'ने म्हटले आहे की भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करत असल्यामुळे युक्रेनला हे पाऊल उचलावे लागत आहे. 'एनकोर'ने सांगितले की, रशिया ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांनी युक्रेनच्या तेल रिफायनरींना लक्ष्य करत आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, युक्रेनच्या सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांना आदेश दिले आहेत की, भारतातून येणाऱ्या डिझेलच्या सर्व खेपांची तपासणी केली जावी, जेणेकरून त्यात रशियन घटक आहेत का हे शोधता येईल..'A-95' या आणखी एका सल्लागार कंपनीने यापूर्वी सांगितले होते की, या वर्षी उन्हाळ्याच्या महिन्यांत युक्रेनमधील एक मोठी तेल रिफायनरी खराब झाली होती, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांना भारताकडून डिझेल खरेदी करून ती कमतरता भरून काढावी लागली. युक्रेनच्या संरक्षण मंत्रालयानेही काही प्रमाणात डिझेल भारताकडून खरेदी केले होते, कारण ते सोव्हिएतच्या जुन्या मानकांनुसार योग्य होते..भारत युक्रेनला किती डिझेल विकतो? 'एनकोर'च्या माहितीनुसार, ऑगस्ट २०२५ मध्ये युक्रेनने भारताकडून १,१९,००० टन डिझेल खरेदी केले, जे त्यांच्या एकूण डिझेल आयातीच्या १८ टक्के होते. २०२२ मध्ये युद्ध सुरू होण्यापूर्वी, युक्रेन आपल्या देशांतर्गत डिझेलची कमतरता भरून काढण्यासाठी बेलारूस आणि रशियाकडून डिझेल आयात करत होता. 'A-95' कंपनीने सांगितले की, या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत डिझेलची आयात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १३ टक्क्यांनी कमी होऊन २.७४ दशलक्ष मेट्रिक टन झाली आहे. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो, कारण ते मध्य-पूर्व (मिडल ईस्ट) देशांपेक्षा स्वस्त मिळते आणि दोन्ही ठिकाणी दरात मोठा फरक आहे. रशियन तेल खरेदी केल्यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.