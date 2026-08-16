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Russia-Ukraine War: रशियावर युक्रेनचा ड्रोन हल्ल्यांचा कहर! ८२२ ड्रोन, भीषण आग अन् ६ जणांचा मृत्यू... मॉस्कोवर मोठा हल्ला

Russia-Ukraine War Intensifies: युक्रेनने रशियावर आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या हवाई हल्ल्यांपैकी एक हल्ला केला. या हल्ल्यांमध्ये शेकडो ड्रोनचा वापर करण्यात आला, ज्यात किमान सहा जण ठार झाले.
Ukraine’s Massive Drone Assault on Russia Leaves Six Dead; Moscow Strikes Back

Ukraine’s Massive Drone Assault on Russia Leaves Six Dead; Moscow Strikes Back

ESakal

Vrushal Karmarkar
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युक्रेनने रविवारी रशियावर मोठा हल्ला चढवला आहे. देशभरात शेकडो ड्रोन पाठवले. या हल्ल्यात किमान सहा जण ठार झाले. युक्रेनियन ड्रोन हल्ल्यानंतर मॉस्कोजवळील पोडोलस्क येथील वाइल्डबेरीजच्या गोदामाला आग लागल्यावर आकाशात काळ्या धुराचे मोठे लोट उठताना दिसले. रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांनी रात्रभरात ८२२ युक्रेनियन ड्रोन नष्ट केले.

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