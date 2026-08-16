Russia-Ukraine War: रशियावर युक्रेनचा ड्रोन हल्ल्यांचा कहर! ८२२ ड्रोन, भीषण आग अन् ६ जणांचा मृत्यू... मॉस्कोवर मोठा हल्ला

युक्रेनने रविवारी रशियावर मोठा हल्ला चढवला आहे. देशभरात शेकडो ड्रोन पाठवले. या हल्ल्यात किमान सहा जण ठार झाले. युक्रेनियन ड्रोन हल्ल्यानंतर मॉस्कोजवळील पोडोलस्क येथील वाइल्डबेरीजच्या गोदामाला आग लागल्यावर आकाशात काळ्या धुराचे मोठे लोट उठताना दिसले. रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांनी रात्रभरात ८२२ युक्रेनियन ड्रोन नष्ट केले..मॉस्कोचे महापौर सर्गेई सोब्यानिन यांनी सांगितले की, रशियन राजधानीच्या दिशेने येणारे सुमारे ६०० ड्रोन आढळून आले, त्यापैकी एक तृतीयांश मॉस्को प्रदेशात नष्ट करण्यात आले, असे असोसिएटेड प्रेसने वृत्त दिले आहे. याच वृत्तानुसार, प्रादेशिक गव्हर्नर आंद्रे वोरोब्योव्ह यांनी सांगितले की, हवाई संरक्षण दलाने मॉस्को प्रदेशात १८७ ड्रोन पाडले. डोमोदेदोवो येथील एका औषधनिर्माण गोदामात आणि वोस्क्रेसेन्स्क येथील एका औद्योगिक परिसरातही आग लागल्याचे वृत्त आहे. या हल्ल्यांमध्ये तीन जण जखमी झाले. .Tarique Rahman: तारिक रहमान भारत दौऱ्यावर येतील पण...; बांगलादेशने ठेवली फक्त एकच अट, पण कोणती? समीकरण बिघडणार.पोडोलस्क येथील वाइल्डबेरीजच्या गोदामातही आग लागल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, वोरोब्योव्ह यांनी सांगितले की, मॉस्को प्रदेशातील एका खाजगी घरावर झालेल्या युक्रेनियन ड्रोन हल्ल्यात एका ८३ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाला. रशियाच्या नैऋत्येकडील रोस्तोव्ह प्रदेशातील तीन शहरांनाही याचा फटका बसला. राज्यपाल युरी स्ल्यूसर यांनी सांगितले की, १५० हून अधिक ड्रोनद्वारे केलेल्या हल्ल्यांमध्ये पाच जण ठार झाले. अनेक घरे आणि एका रेल्वे स्थानकाचे नुकसान झाले, तसेच वणवे लागल्याचेही वृत्त आहे..रशियाची ॲमेझॉन म्हणून ओळखली जाणारी वाइल्डबेरीज कंपनी, रशियन लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांविरुद्धच्या युक्रेनच्या मोहिमेत वारंवार लक्ष्य ठरली आहे. जुलैच्या मध्यापासून कंपनीच्या किमान २० गोदामांवर हल्ले झाले आहेत. कोलेडिनो वितरण केंद्र, ज्यावर रात्री हल्ला झाला. ते मॉस्को प्रदेशातील वाइल्डबेरीजच्या प्रमुख केंद्रांपैकी एक आहे. रशियन सैन्याने युक्रेनवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले असून, कीव, क्रेमेन्चुक आणि क्रिव्हि रिह येथे हल्ले झाल्याचे वृत्त आहे. .युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी सांगितले की, क्रिव्हि रिह येथे झालेल्या रशियन क्षेपणास्त्र हल्ल्यात दोन जण ठार आणि १४ जण जखमी झाले, तर सुमी येथे आणखी एकाचा मृत्यू झाला. कीववरील रशियन हल्ल्यांमुळे किमान दोन जिल्ह्यांमध्ये आग लागली आणि सहा जण जखमी झाले. रशियन लोक त्यांच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी शक्य असेल तिथे नागरी पायाभूत सुविधांवर हल्ला करतात. आज सकाळपासून अनेक भागांमध्ये हवाई हल्ल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. रशियनांनी ड्रोन हल्ल्यांची आणखी एक लाट सुरू केली आहे. असे झेलेन्स्की म्हणाले..Pakistan President: ''आम्ही हिंदूंना सहन करतो'', पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांबाबत राष्ट्रपती झरदारींचं संतापजनक विधान.युक्रेनियन हवाई दलाने सांगितले की, रशियन सैन्याने कीव, क्रेमेन्चुक आणि क्रिव्हि रिह या भागांवर बॅलिस्टिक आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रांसह ड्रोनचाही वापर केला. हवाई संरक्षण दलाने तीन क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि ८५ ड्रोन पाडले किंवा निष्प्रभ केले, तर १३ ठिकाणी हल्ल्यांची नोंद झाली. रशियन संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, या हल्ल्यांचे लक्ष्य कीवमधील एक लष्करी-औद्योगिक सुविधा, क्रेमेन्चुक तेल शुद्धीकरण कारखाना आणि क्रिव्हि रिहमधील आर्सेलरमित्तल खाणकाम व धातूशास्त्र संकुल होते. आरबीसी-युक्रेनच्या वृत्तानुसार, तेथील मुख्य ऊर्जा आणि ब्लास्ट फर्नेस उत्पादन सुविधांचे नुकसान झाले असून उत्पादन थांबले आहे..याव्यतिरिक्त, रोमानियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, युक्रेनच्या सीमेजवळ मोल्दोव्हामधून रोमानियन हवाई हद्दीत घुसलेला एक ड्रोन स्पॅनिश एफ-१८ लढाऊ विमानाने पाडला. "रोमानिया आपल्या हवाई हद्दीचे रक्षण करत आहे आणि आमचे मित्रराष्ट्र आमच्या पाठीशी उभे आहेत," असे संरक्षण मंत्री राडू मिरुटा यांनी शिन्हुआला सांगितले. ओडेसाच्या नैऋत्येस सुमारे २४० किलोमीटर अंतरावर, डॅन्यूब नदीवरील बंदर शहर असलेल्या गलाटीच्या उत्तरेस सुमारे २४ किलोमीटरवर हा ड्रोन अडवण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.